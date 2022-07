“El orgullo no es una fiesta, sino una protesta”, Lesley Wolf

La primera vez que Juan Tarquino asistió a una marcha del orgullo LGBTIQ+ fue hace diez años, invitado por una de sus amigas que se presentaba en una carroza en Bogotá. Lo que impactó al actor, escritor y director bogotano, reconocido por darle vida a la drag queen Lesley Wolf, fue la cantidad de personas que se congregaron para celebrar.

Sin embargo, su camino como drag, que comenzó en 2018, lo llevó a comprender que más que una fiesta, esta es “una conmemoración de la lucha de todas las personas que nos abrieron espacio y que nos permitieron ser tan libres como somos hoy”, le cuenta a Diners.

Este año, como parte de su esfuerzo por “recordarle a todas las personas que la diversidad existe y que está bien”, Juan Tarquino y Lesley Wolf harán parte del Bogotá Pride Fest, un festival de música, baile, artistas y diversidad que se realizará el 2 de julio en el Hipódromo de los Andes.

“Bogotá Pride Fest quiere convertirse en el evento oficial de la celebración de la Marcha del Orgullo. Será un lugar para la libertad, el perreo, la música y el amor”, cuenta Jimmy Pérez, productor y organizador del evento.

Diners conversó con Juan Tarquino sobre cómo conmemora Lesley Wolf esta fecha, los esfuerzos por extender el orgullo más allá de un mes y su presentación en el Bogotá Pride Fest.

¿En qué momento pasó de celebrar el mes del orgullo a conmemorarlo?

Yo creo que esa toma de conciencia tiene que ver con el drag. Estoy haciendo drag como Lesley Wolf desde hace más o menos tres años y medio, y eso me permitió darme cuenta de que no se trata solamente de salir de fiesta, gritar y bailar, sino que va un poco más allá y es importante visibilizarnos, no solamente en este mes, sino todos los días.

Esto está acompañado por un discurso desde lo social, lo político y desde la reivindicación y, por supuesto, esto es gracias a tantas personas que me han enseñado lo que ha pasado en la historia de nuestra comunidad.

Vea también: Adriana Lucía cuenta cuáles son las cinco canciones que está oyendo

Foto cortesía Bogotá Pride Fest

¿Entonces hoy en día cómo suele conmemorar esta fecha?

Me gusta mucho asistir a conversatorios en distintas instituciones educativas. En este momento estoy participando en una obra de teatro en Casa E hecha por gente diversa para todo tipo de público. Además, desde hace tres años Lesley Wolf es la presentadora oficial de la marcha LGBTIQ+ de Bogotá.

Y ahora con el Bogotá Pride Fest, me encanta hacer parte de este evento donde se reúnen un montón de artistas diversos y conmemoramos, desde la fiesta y la celebración, estos hechos. Yo siento que el orgullo no es una fiesta, sino una protesta, en el mejor sentido de la palabra.

¿Por qué cree que es importante que se generen eventos públicos y masivos que celebren el orgullo como el Bogotá Pride Fest?

Es completamente importante porque siento que es el momento más popular para darnos un poco más de visibilidad. Y estos eventos me parecen pertinentes en la medida en que dejemos muy claro que existimos no solamente en junio, sino todos los días del año.

¿Cómo trabajar en conjunto para que ese sentimiento de orgullo y libertad se extienda más allá de un mes?

Creo que se trata de habitar espacios distintos. Como población diversa tenemos un montón de capacidades y cualidades, pero nos hacen falta más oportunidades en espacios laborales que no sean los que nos han relegado históricamente, como la peluquería, la prostitución y el trabajo sexual.

Para eso debemos crear conciencia de que hay que respetar la diferencia, no entenderla, no es necesario entender porqué una persona toma la decisión de hacer su transición, pero si respetarla.

Foto cortesía Bogotá Pride Fest

En el caso de Bogotá, ¿en qué aspectos es fundamental seguir creando conciencia y abriendo camino para la comunidad LGBTIQ+?

Vamos de a poco, no ha sido fácil. La idea de inclusión no nace de cinco años para acá, es un trabajo que han hecho muy bien las personas trans, sobre todo, porque son las personas más discriminadas de la comunidad, y que nos han abierto espacios definitivamente muy amplios.

Y en Bogotá, el hecho de tener una alcaldesa LBGTIQ+, incluso a Mauricio Toro en el congreso, eso demuestra nuestras capacidades. Lamentablemente, esa no es la realidad de todas las personas diversas, pero siento que la manera de cambiar eso es educar para transformar, educar desde el respeto por la diferencia.

¿Qué van a poder ver los asistentes del Bogotá Pride Fest del show de Lesley Wolf?

Yo voy a tener dos apariciones. La primera va a ser un homenaje a Fangoria y su canción ¿A quién le importa?, la voy a cantar en vivo, es una especie de homenaje a las canciones que han marcado a la comunidad LGBTIQ+.

Y la segunda salida es un show drag en el que también van a estar artistas de distintas ciudades del país y en el que vamos a tener canciones más actuales que nos hacen mover a todos, desde el reguetón hasta la electrónica.

Lea también: ¿Por qué se siente vergüenza al decir que es gay?

Adrián David Osorio Ramirez , redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales. Twitter @adriianosoriio adrian.osorio@revistadiners.com.co Correo electrónico: redactor web y asistente editorial. Periodista apasionado por escribir sobre moda y las expresiones culturales.

Relacionado