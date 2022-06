En la esquina a la entrada del barrio de La Castellana por el lado de la avenida 30 hay una casa que permite volver a los años 80. Entrar a esta casa es como viajar en la máquina del tiempo de Doc Brown, el visitante se convierte en Marty McFly y tiene la oportunidad de viajar específicamente a esa década.

En la casa, con más de 500 metros cuadrados, se encuentra una colección privada con más de 3.100 piezas que evocan a la nostalgia de la generación X. Esa generación que creció jugando en la calle a las escondidas, con triciclos de metal o viendo en la casa películas como Volver al futuro, Star Wars, Batman, E.T, Alien y La cosa, por nombrar algunas. O escuchando Tina Turner, Abba, INXS, AC/DC, Iron Maiden, Hombres G, Mecano, y también todas las canciones clásicas de la música para planchar.

Si usted reconoce alguna de estas referencias significa que los años 80 corren por sus venas, así usted no se haya criado en esa década.

Un claro ejemplo es el último capítulo de la tercera temporada de Stranger Things, cuando Suzie le pide a Dustin que cante Never Ending Story, tiene un flashback, regresa a su infancia y recorre las aventuras de Bastian por la tierra de la Fantasía.

Esa misma experiencia, ese flashback, se puede vivir cuando se entra a la casa en La Castellana que exhibe Generación X. La colección que allí se encuentra es la más grande de Latinoamérica dedicada a esta década. Y es el resultado de la pasión de Saadid Martínez, quien a lo largo de 15 años ha comprado objetos de los 80. Es tal la colección, que la exhibición es solo una tercera parte de la cantidad de objetos que tiene Saadid. “Tenemos para llenar 1.500 metros cuadrados”, asegura.

El coleccionista

Saadid Martínez director del Teatro ABC y creador de la CET (Casa de Exhibiciones Temporales), lleva más de 25 años trabajando en la industria del entretenimiento, manejo de artistas y espectáculos. Cuando llegó la pandemia, decidió que era hora de darle forma a un sueño que, después de 8 meses de duro trabajo, inversión y organización, finalmente tiene listo para compartir con el público.

Una vez se cruza la puerta, la música y las paredes decoradas con posters de la época evocan un auténtico ambiente ochentero. A un costado de la entrada está The Wall, una escena de la película de Pink Floyd.

A través de un código QR se puede escuchar la canción Another Brick in the wall del álbum más famoso de la banda psicodélica lanzado en 1979. Este álbum marcó la década y a su vez se convirtió en una especie de premonición de la caída del muro de Berlín en 1989.

Para vivir una experiencia completa existe una aplicación que se llama Generación X y que ya está disponible para Android y IOS. Cada quien decide su viaje y dónde se detiene para obtener mayor información.

En total son 250 códigos QR y cada uno contiene una reseña del personaje, la canción, momento o película. La experiencia es interactiva y no es guiada. Hay innumerables horas de trabajo para darle al público una experiencia única e irrepetible. Se recomienda descargar la aplicación antes de llegar al sitio, llevar sus propios audífonos y su celular debidamente cargado.

La colección de la Generación X

Saadid resume la década de los 80 como una explosión. Una época en la que la música, el cine, la moda, marcaron no solo a la generación que vivió su juventud en ese entonces sino también a las generaciones que venían de décadas anteriores y a las generaciones venideras.

“Los años 80 se viven aun hoy, mire las películas que están saliendo ahora. Hasta en el reguetón se están usando beats de ese entonces. Los años 80 nunca han dejado de estar de moda”, asegura el coleccionista que vivió esa década siendo un niño, nació en el 78.

La afición de Saadid empezó guardando objetos que eran de su familia: el equipo de sonido de su abuela, la cosedora, la poltrona, las vajillas. No sabía qué hacer con esos objetos. Hasta que empezó a viajar y a poder empezar a comprar “juguetes”.

Objetos de valor

Aunque en su colección tiene objetos de altísimo valor, para él los que son más importantes son aquellos que tienen un valor emotivo. Menciona lápices, cuadernos, borradores, pupitres y los triciclos con los que recorrían las calles de los barrios con los vecinos. Ese tipo de objetos que lo llevan a uno a decir: “huy, ese es el cuaderno con el que yo estudiaba cuando estaba en el colegio; ese es el borrador que le lanzaba a la cabeza a mis compañeros”, básicamente, a revivir esos tiempos. A sentir la nostalgia de lo vivido.

“Aunque el tiempo pasó, los ochentas no se han ido, siguen vivos en cada artefacto tecnológico, programa de TV, película de cine, pieza musical o juguete. Está en la típica sala de la casa de los 80, el arcade, entre fichas de Estralandia, de Lego, en la música de 88.9. Son momentos y sensaciones difíciles de igualar. Sinceramente esperamos que todos disfruten la exhibición y que recordando vuelvan a ser felices”, señala su creador Saadid Martínez.

En la exhibición se encontrará un E.T tamaño real, también un Alf y las figuras de los Looney Tunes. En otra sala, una colección de más de 250 carros de series y películas, las figuras de Batman, Volver al futuro, por nombrar algunos.

Ya en el segundo piso, una sala típica de los años 80 donde las abuelas se sentaban a escuchar Kalimán. En ese mismo piso está una sala de arcade. “Hay gente que viene y se queda horas jugando Pacman y otros juegos, es una locura”, dice emocionado Saadid.

La colección también cuenta con una réplica de la emisora 88.9, un hall de la fama con artistas a escala, escenas como la del Empire State con King Kong, una sala de terror, zona de fantasía, y más locuras que permiten viajar en el tiempo a volver al pasado. O mejor, a Volver al futuro.

¿Dónde queda Generación X?

La Casa de Exhibiciones Temporales (CET), en su versión Generación X, está ubicada en el barrio la Castellana en la Cra 47 # 91-04.

¿Cuándo?

De martes a Jueves de 2:00 a 10:00 pm y Sábados, domingos y festivos de 10:00 am a 10:00 pm.

Aforo limitado para comodidad del público, (90 personas por turno). Turnos de 90 minutos cada uno.

El espacio cuenta con una plazoleta de comidas rápidas y souvenirs donde podrán encontrar algunas piezas de colección y merchandising de los años 80´s.

Entradas

Las entradas se pueden adquirir a través de www.mitaquilla.com.co o en la Taquilla de Generación X.

Precios: adultos 36.000, niños 26.000l. Paquetes especiales con descuentos y otras alianzas.

