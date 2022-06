El pequeño libro de las habilidades para la vida, que acaba de llegar a las librerías del país, ofrece estrategias sencillas para ser mejores adultos. Es la guía perfecta para cualquiera que quiera organizarse, ser más eficiente durante el día y aprender, por fin, «cuál es la mejor manera de doblar esa maldita sábana ajustable».

Diners comparte un fragmento del libro, específicamente, una parte en la que se da una guía detallada del paso a paso que puede seguir inmediatamente abre sus ojos y empieza un nuevo día:

Sal de la cama para despertar bien

Ni se le ocurra presionar el botón de posponer del despertador: resista. Abra los ojos (si se atora en este paso, un vigoroso “1-2-3, ¡vamos!” puede servir). Lance sus piernas hacia el lado de la cama y plante los pies en el suelo. Respire hondo cinco veces. Beba un vaso lleno de agua. Si puede, salga a donde haya luz solar o quédese cerca de una ventana y entreábrala para que pasen los rayos no filtrados. Lo ideal es que se quede ahí unos 15 minutos.

El experto:

Michael J . Breus, Ph .D ., también conocido como “Sleep Doctor”, es un reconocido experto en el sueño y autor de The Power of When .

La explicación:

Comenzar su día apretando el botón de posponer del despertador es lo peor que puede hacer para despertar bien, porque como su cuerpo no puede volver a entrar en un sueño profundo en esos siete o nueve minutos, estará dormitando de una manera demasiado superficial que, al final, solo le hará sentir más aletargado.

Lo mejor es que, antes de siquiera levantarse, haga respiraciones profundas que le permitan llevar oxígeno a su cuerpo y su cerebro para que ambos puedan funcionar a su máximo nivel de rendimiento.

Cada noche pierde casi un litro de agua a través de la humedad de su aliento, lo cual es medio buena onda porque pierde peso, pero también es negativo. Beber un vaso con agua le repone e hidrata .

La luz solar que deberá tomar por entre 10 y 15 minutos de ser posible, apaga el “grifo de melatonina” de su cerebro y permite que se desvanezca la neblina del aletargamiento matinal.

Para obtener mejores resultados salga a la calle sin lentes oscuros en los primeros 15 minutos después de despertarse . Si no hay sol en donde está o si vive en, digamos, el noroeste del Pacífico, encienda las luces.

Lo que más necesita en la mañana es la luz azul que hay en los rayos solares, los focos led, nuestros artículos electrónicos y las luces fluorescentes.

También puede conseguir una caja de terapia de luz. Se trata de un artefacto que emite una luz brillante que imita la luz solar. Se puede sentar en él o lo puede colocar cerca de su zona de trabajo.

Información adicional sobre despertar bien

¿Se quiere sentir más energético? Si toma una ducha matutina, disminuye gradualmente la temperatura del agua cuando vayas a terminar. No tiene que bañarse con agua helada, solo necesita refrescarse un poco. Esto provocará que su sangre vaya forzosamente al tronco y le haga sentir alerta. ¡Genial!

(*) Capítulo de libro cedido por Penguin Random House.

