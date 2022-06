¿Alguna vez se ha preguntado por qué le atraen las personas equivocadas? O ya se encuentra en una relación en la que no quiere estar, pero la atracción es fuerte y calla sus pensamientos. Seguramente se dirá a sí mismo que se trata de un sentimiento inevitable, pero la realidad es que no debe ser esclavo de estos impulsos.

Desafortunadamente, la mayoría de nosotros malinterpretamos la atracción como algo que está programado, inmutable y definido por nuestra cultura o nuestra personalidad. Sin embargo, Patrice Lafforgue, experto en programación neurolingüística del amor, explica que: “se trata de un intercambio de valores que queremos de la otra persona”.

Así que la próxima vez que sienta atracción por alguien, puede preguntarse: ¿Qué es lo que realmente me atrae? ¿Será su confianza, amabilidad y dulzura? o acaso es ¿Su tenacidad, cariño y servicio que me trae recuerdos del hogar?

“A veces esas características que anhelamos en una pareja, hacen parte de ese algo que nos gustaría tener dentro. Por eso, antes de buscar una pareja es de vital importancia entender quiénes somos y para dónde vamos. Esto nos ayudará a entender al otro, la compatibilidad que puedo ofrecer y la construcción de una relación futura”, cuenta Lafforgue, con más de 16 años de experiencia en los temas del amor.

¿La atracción es mala si aún no conozco lo que quiero?

Antes de satanizar la atracción, Lafforgue explica que se trata de un instinto que acerca a las personas a complementar sus deseos físicos, emocionales y mentales. Sin embargo, vale la pena aclarar que no es lo más importante.

“Es bien sabido que después de un tiempo la atracción se desvanece para darle espacio al amor como decisión. Entonces antes de entrar a una relación con esa persona que le atrae, conozca a otras personas con características similares e interactúe con ellas. Sacie su sed con un vaso de agua y no con todo el estanque”, dice el experto.

Recuerde que la atracción o el enamoramiento es un indicador de algo que se ha despertado dentro de usted. Sin embargo, esto no debe dictar el futuro de sus elecciones porque no es esclavo de sus impulsos. “Controlar el enamoramiento es un trabajo que se hace a través de la programación neurolingüística para saber cuáles son sus debilidades, cualidades y lo que debe aprender antes de entregarse a una relación”, comenta Lafforgue.

Las preguntas que debe hacerse antes de tener una relación

“Hace años viví una ruptura amorosa que me destrozó”, comenta Lafforgue y agrega: “podemos aprender de los errores de los demás y crecer a partir de allí. Podemos evitar obstáculos en los que otros han tropezado y sobre todo podemos evitar el dolor gracias al papel de un mentor en nuestra vida”.

Por eso, Lafforgue recomienda que antes de entrar en una relación -pasada la atracción y todos los efectos emocionales que incluye- se haga las siguientes preguntas:

1. ¿Quién soy?

No podemos estar en una relación si no sabemos cuál es nuestro proyecto de vida o lo que tenemos que perder para poder estar con otra persona. Además, una vez aclarada su respuesta, le será más fácil encontrar a la persona correcta en el proceso.

2. ¿Realmente quiere una relación en este momento de su vida?

A todo el mundo le gusta la idea de ser amado y tener a una persona a quién contarle lo que le sucedió en el día. Pero no por eso se va a meter con la primera persona que encuentre. Esto desencadena una relación poco saludable que se traduce en angustias y miedos irracionales.

3. ¿Está dispuesto a renunciar a algo?

Estar en una relación es estar dispuesto a entrar a una fase de negociación con su pareja en la que debe renunciar a cosas que hacía de soltero. Salir de fiesta cada ocho días, no contestar su celular por semanas o incluso asistir a eventos familiares que antes no eran de su agrado.

4. ¿Tiene claro qué cosas no son negociables en su vida?

Por experiencia he visto a la gente entrar a relaciones en donde dejan de ser ellos, para amoldarse a la vida de su pareja. Usted tiene que ser claro en los aspectos no negociables de su vida. Llámense creencias espirituales, actividades familiares o costumbres personales.

5. ¿Sabe esperar?

Muchas personas sienten que el tiempo pasa corriendo y que se están perdiendo la oportunidad de tener una relación estable con casa e hijos, por lo que eligen de forma precipitada a su pareja. Esto lo único que hace es prolongar su tiempo de espera y abrir su corazón a posibles heridas que después tendrá que sanar con terapia.

6. ¿Se siente completo?

La idea de que una pareja llegue a suplir sus necesidades emocionales está mandada a recoger. Esto nació en el siglo XIX como un discurso equivocado de lo que debe ser el amor. Por eso, antes de buscar una relación revise si se siente completo, porque todo lo que invierte en estar sano, lo cosechará más adelante en sus relaciones.

7. ¿Aceptaría el rechazo con toda la madurez del caso?

El hecho de que se sienta listo para una relación, no significa que encontrará todas las puertas abiertas. De hecho, no se le haga raro que su nuevo estilo de vida -más maduro y estable- se encuentre rechazos que doleran, pero que no deben dejar que cambie su perspectiva del amor. Más bien agradezca por esas puertas que se cerraron porque está más cerca de lo que realmente desea para su vida amorosa.

No nos engañemos…

Aunque Patrice Lafforgue revela estas preguntas para hacerse antes de entrar en una relación, sabe que la mayoría de personas se las saltan por el deseo y la emoción que produce la atracción.

“La gente siente placer cuando está empezando una relación. Es ahí donde se enceguece y vemos la típica escena de los amigos o amigas diciéndole al personaje que esa persona no le conviene, que le va a hacer daño. Y es ahí donde usted debe estar fuerte en su inteligencia emocional, mejoramiento comportamental y autoestima”, concluye el experto.

¿Qué otras preguntas se hace cuando va a empezar una relación amorosa? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista.

