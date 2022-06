“Una vez un niño me preguntó: ¿por qué los papás se tienen que poner tan bravos con uno, cuando hacemos algo que ellos no quieren?”, dice Juana Morales, psicóloga de la Universidad Javeriana y mamá de Simón, Martín y Alicia, quien con una cara afable asegura que esa reacción se debe al antiguo chip de crianza con el que venimos la mayoría de padres en Colombia.

“Es que si le grito al niño con furia, él me va decir que sí a todo porque lo que quiere es restablecer esa conexión de amor y empatía que se acaba de perder, pero no va a aprender los límites que le quiere enseñar y cuando usted no esté, pues se los va a saltar porque no comprende las consecuencias de sus acciones”, complementa Cecilia Zuleta, también psicóloga de la Javeriana, con especialización en neurociencias de la primera infancia.

Esta conversación entre Morales y Zuleta hace parte de una educación alternativa para padres primerizos -y no tan primerizos- sobre no confundir los límites con el enfado, que a su vez hace parte de todo un proyecto llamado En Mente, una propuesta que parte del amor, el respeto, la consciencia y la información para ayudar a sus hijos a crecer en un entorno emocional inteligente y maduro para un futuro exitoso.

En Mente, una forma de ser padres responsables

Las bogotanas, ambas con certificado internacional Conscious Discipline®️ -un método educativo que parte de la seguridad, conexión y resolución de problemas, han trabajo desde principios de los años 90 para que las familias y cuidadores puedan comprender a los niños y niñas (de 0 a 14 años) su desarrollo a través de herramientas y estrategias de la neurociencia.

Su efectividad ha llegado hasta el Instituto de Bienestar Familiar, Fundalectura y Cerlalc, donde han implementado su metodología de enseñanza en la primera infancia para promover la lectura consciente. Por otro lado, son las fundadoras del jardín infantil Vueltacanela, él único en Colombia con este modelo de aprendizaje traído de Estados Unidos.

Gracias a las familias felices, Morales y Zuleta tienen renombre internacional, por lo que en 2017 decidieron fundar En Mente, un espacio físico y digital para educar y acompañar a las familiar en el proceso de crianza, lo que les ha abierto las puertas para dar capacitaciones y conferencias en México, Colombia y Estados Unidos.

Es más que quererlo con el alma

Este sábado 4 de junio a las 8 a. m. en el Hotel Morrison de Bogotá, Morales y Zuleta dictarán un taller para padres de niños de 0 a 8 años, en donde aprenderán los aspectos del desarrollo cerebral de sus hijos, para que pueda anticipar comportamientos y actitudes en su crecimiento.

“En las seis horas del taller, aprenderá cómo los sistemas de creencias adquiridos durante su propio crecimiento influyen en su comportamiento y por qué tener buenas intenciones no es suficiente cuando se trata de poner en práctica una educación segura y conectada”, dice Cecilia Zuleta.

Esto incluye una lista de los comportamientos más usuales, cómo manejar el temperamento infantil y las necesidades físicas y psicológicas de los niños y niñas en estas edades.

“Se llevarán a casa diferentes estrategias de autorregulación y compostura para padres y cuidadores. También veremos la diferencia entre castigos y consecuencias naturales”, cuenta Juana Morales.

Las preguntas que resolverá en el taller

Zuleta y Morales le ayudarán a reconocer que los padres también deben cambiar ciertos procesos comunicativos con sus hijos. De ahí que tendrá la respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo ayudo a que mi hijo o hija se sienta a gusto consigo mismo?

2. ¿Cuál es la razón para que tenga un comportamiento agresivo y retador?

3. ¿Cómo acabo con la guerra de poderes en mi familia?

4. ¿Cómo disciplino y establezco límites para que mi hijo se comporte como espero?

5. ¿Por qué crío a mis hijos con los errores que mis padres cometieron conmigo?

Para inscribirse haga clic aquí. Si tiene dudas o desea información adicional sobre el método de crianza infantil de En Mete, escriba al correo info@somosenmente.com.

