David ‘DIM’ Escobar, Juan David ‘el Profe’ Huertas, Pablo Mejía y David Lorduy son los cuatro integrantes de Piso 21, la banda de Medellín que con buen ritmo y un formato diferente se ha hecho un lugar en el mundo de la música urbana en español.

Llevan más de diez años en la escena y con su álbum más reciente, El amor en los tiempos del perreo, han logrado más de 100 millones de reproducciones en YouTube con sus canciones de Más de la una, con la participación de Maluma, y Tan Bonita.

Además de colaborar con Maluma, Piso 21 ha cantando con Nicky Jam, Christian Nodal, Zion y Lennox, Pablo Alborán, entre otros.

Pero no solamente se han juntado con artistas famosos, sino que también le han apostado al talento de cantantes que están empezando, como lo hicieron en su momento con Micro TDH, Mabiland e incluso con Manuel Turizo o Paulo Londra, que hoy tienen contratos con grandes disqueras y ambos con más de diez millones de seguidores en Instagram.

En medio de la preparación de lo que según ellos va a ser el mejor álbum de su historia, lanzaron recientemente Salvavidas, una canción que esta vez comparten con el puertorriqueño Ñejo.

Este éxito se suma a Mato mi corazón y Nadie la controla, dos canciones que sirven para darle una bienvenida al próximo álbum que saldrá a mediados de 2022. Diners conversó con Piso 21 sobre su carrera, la creatividad musical y el futuro de la agrupación.

Ustedes han dicho en otras entrevistas que su último álbum, El amor en los tiempos del perreo, es el mejor de su carrera…

DIM: Hasta este momento, sí. Pero es porque no hemos sacado el que viene. El amor en los tiempos del perreo definió un cambio. Piso 21 ya tiene un sonido muy marcado, pero con ese álbum se dio un giro hacia los sonidos más cercanos al reguetón.

Pablo: Ya el disco está listo, y al oírlo siento que nos superamos artísticamente. Luego el público y los números dirán si teníamos razón. Pero nosotros, como banda, nos sentimos un paso adelante.

Profe: Piso 21 ya tiene un sello. Podemos explorar otros géneros y arriesgarnos, pero siempre vamos a tener la misma esencia.

Ustedes se han caracterizado por hacer colaboraciones con artistas emergentes…

Lorduy: En El amor en los tiempos del perreo tenemos una colaboración con Mabiland, otra con Moncas. Hay gente muy famosa que está en ese álbum, pero también nos interesa darles la oportunidad a artistas que están saliendo. Es abrirles una puerta. Piso 21 es como un reclutador que siempre está pendiente de la gente que está por ahí surgiendo en la escena.

DIM: Varias veces me he puesto a pensar en cuál es la razón de ser de Piso 21, y he llegado a la conclusión de que esa es una de las más importantes: arrastrar gente nueva hacia el éxito. Si uno tiene éxito, debería apoyar más al talento joven. A nosotros también nos pasó eso: que Nicky Jam nos diera la mano en 2014 con Suele suceder fue trascendental.

Pablo: Nos interesa reconocer el talento no solo en los números de reproducciones que tenga un artista. La industria solo reacciona cuando un pelado tiene buenas cifras, pero eso no cambia la capacidad musical que tenga. Por eso queremos estar ahí, reconociendo dónde hay arte, incluso cuando la industria falte.

Por ejemplo, Paulo Londra, que ahora está de tendencia porque volvió a hacer música después de tres años, tuvo su primer éxito en Colombia con ustedes en la canción Te amo.

Lorduy: Nosotros empezamos nuestros shows con ese tema. Es impresionante ver cómo la gente reacciona al sonido de esa canción en vivo. Creo que Te amo tiene mucha vida.

DIM: Y ahora, con el regreso de Paulo Londra, la gente está volviendo a oír esa canción masivamente en las plataformas digitales. Está en un pico tremendo. Creo que es la segunda canción con más escuchas de toda nuestra discografía. Y lo curioso es que cuando la sacamos, Paulo estaba empezando. Es una prueba de que apostarle al talento da buenos resultados.

Ustedes, al igual que Karol G, Maluma, Feid y muchos más artistas son de Medellín. ¿Qué creen que tenga esa ciudad de especial?

Pablo: También hay muchos talentos nuevos además de los que mencionas: Ryan Castro, Blessed, Totoy el Frío, Natan y Shander. Pero hay otros artistas que son de otras partes y se han radicado en Medellín porque es una ciudad que tiene un gran movimiento artístico. Y eso no lo podemos dejar caer. Hay que seguir construyendo para que la ciudad siga creciendo como epicentro de la música latinoamericana.

¿Pero no afecta en eso que cuando a los artistas les vaya bien se vayan a vivir a México o Miami?

DIM: No creo que pase nada malo si uno se va. Los artistas siguen siendo de donde son y ya.

Pablo: Un ejemplo es Feid, justamente, que se fue a Miami hace cuatro años y desde allá sigue aportándole a la música de Medellín.

Profe: De hecho, creo que es una ventaja que en Medellín haya suficiente talento como para que se pueda exportar. Pueden salir camadas de artistas cada año y no se acaban. Y eso lo que logra es que más gente en el mundo voltee a ver a Colombia.

¿Ustedes consideran que Piso 21 hace música colombiana?

DIM: El sonido colombiano ya tiene una marca. Creo que eso se ha logrado gracias al trabajo de productores como Sky, Mosty, Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Los productores gringos o puertorriqueños tienen un sonido diferente. El ingeniero es el que da el toque. Y no solamente en el reguetón, sino en otros sonidos. Para la muestra está Juan Pablo Vega. Colombia está en su mejor momento artístico en todos los sentidos.

Hablemos de su nueva canción, Salvavidas. ¿Ustedes eran fanáticos de Ñejo?

Lorduy: ¿Éramos? No, todavía somos. Cuando estábamos grabando el video yo le dije: Ñejo, para mí es un sueño estar haciendo esto con vos. Yo lo oigo desde el colegio.

Ustedes son cuatro. Cuando hacen colaboraciones, ¿cómo se dividen las partes?

DIM: Es difícil porque con tres voces ya tenemos suficiente para que cada canción que saquemos sea como un remix. Con esa posibilidad, intentamos cambiar las estructuras de los roles si queremos sorprender. O, si queremos ser más certeros, ya sabemos cuál es la especialidad de cada uno. Pero cuando cantamos con alguien más, somos estratégicos: nos ponemos a los tres como si fuéramos un solo artista, y al invitado como otro. Trabajamos a dúo y tenemos intervenciones cortas para darle al otro artista más espacio.

Profe: A mí me toca un poco más fácil, porque no canto. (Risas). Aunque también me afecta, porque muchos artistas vienen con su música armada, entonces a veces toca definir si sí vale la pena intervenir en la canción o no. La mayoría de las veces, sí puedo participar. Cuando no, me meto a componer las letras con los otros tres muchachos.

Relacionado