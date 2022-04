“Para entender la lucha del hombre por el poder, debemos empezar en el mar prehistórico”, dice un enfático Shea Whigham en la primera escena de Gaslit. Mientras explica lo que para su personaje significa ser fuerte y estadounidense, el actor acerca su mano cada vez más a una vela encendida que apaga de repente.

Así comienza la visión más moderna del escándalo de Watergate, el suceso que resultó en la caída del presidente de Estados Unidos, el republicano Richard Nixon. A principios de la década del 70, cinco hombres fueron detenidos intentando allanar el complejo de oficinas Watergate, que era la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata. El hecho pasó a la historia como el escándalo político más grande del país norteamericano.

Foto Hilary Bronwyn Gayle, cortesía Starzplay

Mucho se ha dicho de los acontecimientos desde entonces; sin embargo, Gaslit -la nueva serie de Starzplay– pone su mirada en los personajes menos conocidos, pero no menos importantes. Desde los subalternos torpes y oportunistas de Nixon, pasando por los fanáticos que ayudaron a cometer los crímenes, hasta los denunciantes que hicieron caer a toda la empresa corrupta.

Este thriller político, dirigido por Matt Ross (Capitán Fantástico) y basado en el pódcast Slow Burn, se centra principalmente en Martha Mitchell, a quien da vida Julia Roberts, la esposa del presidente de la campaña de Nixon; John Mitchell -en la piel de Sean Penn-. Martha, que era una verdadera celebridad, se caracterizaba por sus irreverentes opiniones personales, que compartía en los medios de comunicación, a tal punto de filtrar información de la campaña.

Foto Hilary Bronwyn Gayle, cortesía Starzplay

Por su parte, Shea Whigham es Gordon Liddy, un ex agente del FBI y jefe de la unidad ‘Fontaneros’ de Nixon, que encabezó la operación de espionaje a la sede del Watergate. Diners conversó con el actor sobre este fánatico y verdadero creyente, que protegió a Nixon a toda costa.

Previo a Galist, ¿qué tanto sabía del personaje de Gordon Liddy?

Liddy es muy conocido aquí en Estados Unidos. Luego de Watergate apareció en algunos episodios de Miami Vice y tuvo su propio programa de entrevistas. Así que sabía de él, pero no en detalle. Lo que intenté con el personaje fue hacerle justicia más allá de mi posición política.

Además me cautivó su historia. Él estaba dispuesto a ir a la prisión de máxima seguridad por hasta 24 años en lugar de nombrar a los implicados. Entonces cuando tomas una figura histórica como él, hay una presión sobre ti y debes asegurarte de hacerlo bien. Al final del día lo que hice no fue una imitación, porque es una trampa en la que puedo caer como actor, sino que lo acerqué e intenté encontrar algo de él en mí.

La historia de Watergate es relevante para cualquier estadounidense, pero más allá de eso ¿qué lo atrajo al proyecto?

Todo comienza con el director, Matt Ross. Me encantó su película Capitán Fantástico con Viggo Mortensen. Entonces, cuando se contactó conmigo yo ya quería trabajar con él. Y, por supuesto, trabajé con Sean Penn y Julia Roberts en Homecoming. No necesito leer el guion cuando juntan a este tipo de talento. Sé que va a ser genial. Y así fue, no me decepcionó. Gaslit está muy bien grabada, muy bien contada, es una gran y emocionante historia.

Foto Hilary Bronwyn Gayle, cortesía Starzplay

Lo que más me impresionó de Gaslit fue la caracterización de los personajes… Tanto usted como Julia Roberts y Sean Penn lucen irreconocibles…

Es que teníamos un equipo increíble de peluquería y maquillaje. Recuerdo el primer día en el que tuvimos que dar forma a los personajes. Me afeité un poco la cabeza y empecé a dejarme el bigote. Al mismo tiempo estaba grabando Misión Imposible 7 así que estuve entre ires y venires con el look por un rato.

De hecho, fue genial cuando Sean entró al set y vio a la Martha Mitchell de Julia, realmente irreconocible. En serio creo que es el mejor trabajo de la carrera de ambos, entre una línea de papeles increíbles.

Hace un momento dijo que este Gordon Liddy de Gaslit tiene algo de Shea Whigham, ¿en qué aspectos se relacionan?

Liddy es Liddy, eso está claro. Pero, por ejemplo, no podía hablar con él sobre su relación con sus hijos. Así que mi interpretación se basó en lo que leí sobre su amor por su familia y en los momentos que comparto con mis propios hijos. Hay una escena en la que Liddy es ridiculizado por John Mitchell y sale corriendo a su casa. Cuando llega tiene un momento íntimo con su hijo. A eso me refiero con traer algo de mí mismo al personaje.

Whigham es recordado por sus papeles en El lobo de Wall Street y El Guasón. Foto Daniel Prakopcyk, cortesía Starzplay.

Con el paso de los episodios la historia de Gordon Liddy se va poniendo mucho más complicada, ¿cómo logró captar esa creciente tensión?

Lo más desafiante de grabar la serie fue la parte final. Cuando supe cuán profundo íbamos a ir me di cuenta que iba a ser pesado. Nos tomó un periodo de 10 días llegar al estado que necesitábamos cuando Gordon va a prisión. Y el desafío principal era hacerle justicia a un personaje tan conocido e intentar no juzgarlo. Todo eso lo logramos grabando durante la pandemia. Increíble.

Aunque es una historia muy estadounidense, la serie llega en un momento álgido de la política internacional, ¿cree que eso puede hacer que la audiencia latina se relacione con la producción?

Sí. No importa donde estés, ya sea Colombia o Estados Unidos, espero que la gente reconozca lo emocionante de la serie. Es decir, esto no es un documental sobre Watergate. Y creo que cuando cuentas una gran historia la gente llega a ella. Y esta en particular tiene una banda de actores fenomenal. Es muy emocionante.

Foto Hilary Bronwyn Gayle, cortesía Starzplay

¿Y qué tan aficionado es usted a las series en streaming y, en especial, al suspenso político?

Veo grandes historias sin importar dónde estén. Si hay realmente una buena actuación lo encontraré. Aunque la verdad es que veo mucha comedia, así no me lo crean. Debe ser porque hago cosas mucho más pesadas así que cuando veo prefiero que sea comedia.

