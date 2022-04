Hay muchas maneras de conocer un territorio. Una de las más bellas, y la que propone Revista Diners en abril, es la tejida por artesanos del país, que va más allá de los hoteles, los planes y las posibles fiestas. Conozca las cuatro rutas que plantea Diners, inspiradas por la propuesta Colombia Artesanal, liderada por Artesanías de Colombia, que busca divulgar y preservar la maestría de los oficios artesanales.

En estos recorridos el factor humano es el aliciente que define la ruta y, casi siempre, con el regalo de un objeto artesanal que recordará el vínculo entre el lugar, su gente y la experiencia vivida.

Otra manera de conocer de cerca un territorio es a través de su gastronomía. Por eso Diners le presenta cuatro recetas que surgieron de un viaje reciente a Oaxaca, en México. Una salsa molcajete con chile pasilla, flautas con fríjoles y coliflor con crema poblana son algunas de las preparaciones.

Moda y tendencias

Colombia es reconocida por su oferta y calidad de vestidos de baño. Para conocer la nueva generación del swimwear nacional, Diners conversó con las creadoras de cuatro marcas locales que diseñan prendas sostenibles, para todos los gustos, y con proyección internacional.

Además, conozca la otra cara de TikTok, la aplicación más descargada en el mundo en 2021. Más allá de los bailes y retos, descubra cómo puede, sin importar su edad, aprender y divertirse en la red social que seduce a los jóvenes de todo el mundo.

Y para que no le coja la tarde preparando el regalo para el Día de la Madre, Diners le presenta una lista de diez opciones para sorprender a mamá. Desde una barra de sonido y una gargantilla con diamantes hasta un reloj deportivo.

Los personajes de Revista Diners en abril

Jessica Chastain, la estadounidense que ganó el Óscar a Mejor actriz, habla en esta edición sobre su transformación en Tammy Faye, la predicadora que construyó un imperio televisivo y a quien interpretó en Los ojos de Tammy Faye. “Lo que más me gustó fue su franqueza. Esa risa, tan parecida al llanto. Ella era muy abierta y sensible todo el tiempo, no tenía límites y podía conectarse con la gente”, le cuenta a Diners.

Por otro lado, el personaje viral del programa Cuentitos mágicos de Señal Colombia, Frailejón Ernesto Pérez, se le mide a responder el Cuestionario Diners, en el que habla sobre páramos, su boom en redes sociales y su primo lejano, Man Glar.

Y, a propósito del lanzamiento de su álbum Tinta y tiempo, el cantautor uruguayo Jorge Drexler, revela las cinco canciones que más escucha en estos días. “Me hubiera gustado ser yo el que escribiera esta canción”, confiesa.

La edición de abril está disponible en Carulla, Éxito, Librería Nacional, Panamericana y almacenes de cadena. Para recibirla todos los meses en su casa, puede suscribirse aquí.

