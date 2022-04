Nadia Sánchez recuerda con cariño sus primeros recorridos por el territorio colombiano para hablar personalmente con las mujeres que han sido víctimas del conflicto armado y la pobreza. A pesar de ser cuestionada por su juventud, logró abrirse camino y crear diferentes proyectos que han beneficiado a más de 11000 mujeres en Colombia y el mundo, bajo su fundación SHE IS, creada en 2016.

“Con el tiempo aprendí a abrazar la incertidumbre. De 99 puertas cerradas se abre una ventana y es un mensaje que le enseño a las niñas que, como yo, tuvieron miedo al rechazo, porque eso nos ayuda a creer y crear; a convertir la oscuridad en una oportunidad, y ser hoy una de las organizaciones de mayor impacto de Latinoamérica”, comenta Sánchez.

Esa convicción que caracteriza a Nadia la llevó a ser una de las personas elegidas en la segunda edición del World Woman Hour 2022, que destaca a las líderes que trabajan para hacer del mundo un lugar más saludable y equitativo para las mujeres en la ciencia, la salud, los negocios, las artes y los medios de comunicación.

“Lloré y grité de emoción cuando me vi en la Hora Mundial de la Mujer. Allí hicimos un toque de campana en una de las bolsas de valores más grandes del mundo: NASDAQ. Allí estaba con otras mujeres extraordinarias agradeciendo a la vida por ser un instrumento que inspira a nuestras generaciones”, cuenta Nadia.

El secreto de SHE IS

Nadia desarrolló un sistema en el que además de brindar ayuda humanitaria básica. Tiene programas disruptivos de educación y apoyo que impulsan el emprendimiento social, la paz y la innovación tecnológica. Para la muestra está la alianza histórica con el Space Center de la NASA, que le permitió a 29 niñas colombianas y una costarricense -en condiciones de vulnerabilidad- visitar sus instalaciones en Houston (Texas), para enseñarles que pueden llegar a ser grandes científicas y astronautas.

“El secreto de SHE IS es abrir el corazón, ser coherente y dar todo, absolutamente todo de ti. Que la equidad de género no sea una obligación, sino una movilización con criterio y apoyo incondicional para que nuestras acciones diarias permitan tender puentes entre hombres y mujeres”, cuenta Sánchez.

Y aunque los desafíos para acercar a las mujeres a la educación digna, la salud y la igualdad salarial no acaban, Nadia no escatima esfuerzos para que SHE IS apoye a niñas y mujeres que lo necesitan.

“Tenemos un modelo sostenible de corto, mediano y largo plazo para brindar herramientas y conectarlas a empleos de forma disruptiva e innovadora. Tenemos acciones para no recaer en círculos de pobreza extrema, embarazo en adolescentes y otras condiciones de vulnerabilidad”, comenta Sánchez.

¿Qué le falta a Colombia para cerrar las brechas de género?

Luego de estar en más de 20 países dando conferencias frente a personalidades de la vida pública como Barack Obama, Rigoberta Menchu y hasta el mismo papa Francisco, Nadia asegura que en Colombia nos falta reconocer lo a gravedad de la desigualdad de género.

“Pienso que seguir diferenciando una lógica machista o feminista nos aparta de la cooperación y sororidad. Hay que entender que la verdadera equidad no diferencia acciones o comportamientos. Todo lo contrario, hay que usar la lógica de pares para crear estructuras políticas que nos permitan avanzar sin tanto obstáculo”, dice Sánchez.

También asegura que las acciones cotidianas marcan la pauta para cerrar las brechas de desigualdad. “Esto nos lleva a pensar en políticas, aperturas, y programas que dignifiquen y mejoren las oportunidades en el mundo”.

El futuro de SHE IS

Actualmente la fundación busca abrir caminos para que más niñas tengan oportunidades de educación; las mujeres sigan alzando su voz y que todas puedan tener educación de calidad y empleo digno. “Queremos llegar con SHE IS a más países y ampliar nuestra misión para que más niñas y mujeres se beneficien de nuestra causa”, concluye Sánchez.

