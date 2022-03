Antes de hablar de la RappiCard, admito que soy de los cientos de colombianos que le tienen miedo a una tarjeta de crédito. Pero no por quedar endeudado o ser reportado a Data Crédito u otra central de riesgo. Es por temor a que me digan que no tengo el perfil necesario por mi falta de vida crediticia a pesar de pagar servicios públicos a tiempo y tener una fuente de ingresos estable.

Es por eso que cuando escuché de esta novedad cobijada por Rappi, la empresa unicornio de Colombia -de la que ahora Maluma es inversionista-, fui bastante escéptico. Lancé preguntas capciosas para descubrir dónde estaba el truco o sus irregularidades y por más que intenté no lo encontré.

Y aunque no soy un experto en finanzas, sí tengo la experiencia como cliente de varias tarjetas de crédito que prometen el cielo y resultan ser un dolor de cabeza. Por ejemplo, recuerdo los cobros injustificados que me hicieron a la hora de salirme o los largos trámites que debía hacer para su cancelación de productos similares en ciertos bancos que prefiero no mencionar.

Con esto en mente quiero mostrarle las cosas que he descubierto de la RappiCard en estos meses de uso:

1. Personal Banker

¿Recuerda la situación en la que intenté cancelar una tarjeta de crédito y resultó casi imposible? Con la RappiCard llega el servicio de Personal Banker, una persona que le responderá a través de WhatsApp todas las preguntas pertinentes del tema. Incluido la cancelación efectiva del servicio.

2. Cashback

Este término se refiere a un programa de recompensa de devolución de dinero por todas las compras realizadas a través de la RappiCard. En este caso, la empresa promete devolver el 1 % en cualquier compra y el 5 % en compras de tiquetes aéreo o transporte terrestre reservado a través de RappiTravel.

3. Compras internacionales

Con la RappiCard no paga comisiones extra por usar la tarjeta de crédito fuera de Colombia. Esto quiere decir que su compra se convierte a pesos colombianos, según la tasa representativa del mercado (TRM) del día definida por Visa. Esto marca un precedente, ya que las demás tarjetas de crédito le cobran sus compras en dólares, incluida la conversión de sus pesos a divisas, según la tasa de cambio que maneje esa entidad financiera.

4. Manejo de cuotas

Aquí hay que ser bastante cuidadoso con la RappiCard, ya que en compras nacionales usted puede diferir su compra al momento del pago. Sin embargo, cuando se trata de compras internacionales menores a $100.000 pesos, automáticamente se difiere a 1 cuota, pero si supera este monto, se difiere a 24 cuotas.

También debe tener en cuenta que los avances que haga con su RappiCard quedan diferidos automáticamente a 12 cuotas, pero las puede cambiar al número que más se ajuste a sus necesidades con su Personal Banker.

Nosotros le recomendamos hacer compras a una cuota para no pagar intereses. Si quiere más información de cómo usar una tarjeta de crédito de forma responsable, haga clic aquí.

5. Cupo ajustable

La RappiCard cuenta con un sistema inteligente que ajusta el cupo inicial de su tarjeta de crédito de acuerdo a sus compras a través de la aplicación de Rappi. En caso de querer un cupo mayor puede contactar a su Personal Banker para hacer el cambio.

Simplemente debe indicarle el cupo deseado y máximo en dos semanas le notificarán vía correo electrónico.

6. En la letra menuda

Aquí encontramos que el único cobro que le pueden hacer por la RappiCard es cuando realiza una consulta o un avance en un cajero automático dentro de Colombia ($5.900). También debemos mencionar que el cashback no está habilitado para Rappi Cash y avances en cajeros nacionales e internacionales.

7. Licencia para operar como entidad bancaria

La RappiCard recibirá su licencia como entidad bancaria a principios de mayo de 2022. Esto significa que como cliente podrá contar con la asistencia de la Superfinanciera para asegurar que sus requerimientos y solicitudes sean bien atendidas. Además se posicionará como una entidad sólida y confiable para los clientes en Colombia y que tendrá nuevos y novedosos productos.

Si tiene dudas sobre el funcionamiento y activación de la RappiCard, haga clic aquí.

Relacionado