El tiempo que los verdaderos amantes del deporte no invierten viendo las competencias en la tele, lo usan para leer las noticias deportivas, leer libros al respecto, jugar videojuegos, hablar de los resultados o ver series deportivas.

Para curar esa obsesión o seguir alimentándola, qué mejor que conocer los documentales, las películas y las series sobre grandes estrellas, equipos, ligas o competencias de varias deportes.

Ver de cerca las impresionantes historias de los héroes deportivos hace que sea más fácil contagiarse de la pasión que producen los juegos.

Es por eso que en Diners le recomendamos cinco series deportivas recientes que puede disfrutar en algunas plataformas digitales. Esto a propósito del estreno de la nueva serie de los Lakers, con la que empezamos esta lista.

1. Winning Game (HBO Max)

Antes de que el brillante Michael Jordan hiciera del básquetbol un fenómeno mundial, en Estados Unidos hubo varios referentes que labraron un camino. Uno de esos grandes ejemplos que marcaron una época fue el equipo de Los Angeles Lakers de la década de 1980 liderado por Earvin ‘Magic’ Johnson.

Su premisa máxima, además de ganar, era la espectacularidad, que se desbordó hasta afuera de las canchas, en donde los excesos de los jugadores causaron revuelo. Todo esto lo retrata Winning Time: The Rise of The Lakers Dinasty, la nueva serie de HBO. Fue creada por Max Borenstein y Jim Hecht, y dirigida por Adam McKay (Don’t Look Up, 2021).

2. Formula 1: Drive To Survive (Netflix)

La afirmación se puede hacer sin miedo a exagerar: en la Fórmula 1 corren los mejores pilotos deportivos del mundo. El club es selecto, es difícil estar ahí. El prestigio y la popularidad, por su parte, son grandes. Y las historias que se viven al interior de la competencia automovilística más importante del planeta son apasionantes y potentes.

Desde 2018, algunos equipos de la F1 (como Mercedes, Red Bull y McLaren) dejaron entrar a los documentalistas de Netflix al interior de sus talleres y les permitieron escudriñar entre sus estrategias, sus ambiciones, sus malas costumbres y sus glorias. Todo eso está en 1. Fórmula 1: Drive To Survive, que va a estrenar su cuarta temporada el 11 de marzo.

3. Maradona: Sueño bendito (Prime Video)

Estrenada en 2021 por Prime Video, esta serie biográfica cuenta el ascenso, la carrera y el final de la vida del que para muchos fue el mejor futbolista de la historia, o por lo menos el mejor de Argentina: Diego Armando Maradona.

La producción, una de las series deportivas más aclamadas recientemente, fue dirigida por Alejandro Aimetta, Roger Gual y Edoardo de Angelis. La primera temporada tiene diez capítulos. A Maradona lo interpretan cuatro actores diferentes de distintas edades para ilustrar sus etapas. De ellos, se destaca Juan Palomino, quien hace del astro en su adultez.

4. Mi Selección Colombia (Prime Video)

La potente era reciente de la Selección Colombia, que empezó con su participación en el Mundial de 2014, se ha caracterizado por su prudencia en los micrófonos y ante las cámaras. Puede ser por la actitud de sus entrenadores como José Pékerman o Reinaldo Rueda, o por los temperamentos de los jugadores, como Falcao, James o Cuadrado..

Pero esa privacidad que maneja el equipo se puede romper un poco ahora, con la serie de Prime Video en la que se muestran las rabietas e indicaciones secretas de Reinaldo Rueda e incluso los reclamos de los jugadores de la Selección en su batalla en la Copa América 2021, en la que quedaron en tercer lugar.

5. The Last Dance (Netflix)

ESPN tenía archivadas más 10.000 horas de grabaciones de 1997 y 1998 acompañando a los jugadores del famoso equipo de los Chicago Bulls. En 2020, en sociedad con Netflix, esas grabaciones se revisaron, se editaron y se combinaron con entrevistas, narraciones y otras imágenes de archivo para crear la genial serie de básquetbol: The Last Dance.

1997 fue el último año en el que Michael Jordan jugó en los Bulls. Podría haber seguido su carrera allí por más años, pero cuando supo que su entrenador, Phil Jackson, no iba a seguir en el equipo, Jordan anunció su retiro y la temporada se volvió melancólica y gloriosa, pues igual consiguieron ganar el campeonato.

¿Qué otras series deportivas recomendaría? Escríbanos a nuestras redes sociales @dinersrevista

