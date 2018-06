Vea aquí lo nuevo de Netflix para junio

¿Ya no sabe qué ver en Netflix? Descubra todas las novedades que llegan este mes.

Como cada mes, Netflix se prepara con lo nuevo de la plataforma para todos los gustos. Desde series originales, hasta películas de todo tipo de géneros, se prepara un mes con mucho material.

Con el regreso del vigilante de Harlem, el final de mujeres luchadoras y una película de Marvel, hay más de una razón para no despegarse de la pantalla.







Aquí la lista completa:

Series







‘13 de noviembre: Terror en París’ (junio 1)

‘Tú, yo y ella’: Temporada 3 (junio 1)

‘José José, el príncipe de la canción’: Temporada 1 (junio 1)

‘Bajo la lluvia’ (junio 2)

‘Enemigo íntimo’: Temporada 1 (junio 06)

‘Marcella’: Temporada 2 (junio 8)

‘Final de Sense8’ (junio 8)

‘Marlon’ (junio 14)

‘La Reina del Sur’: Temporada 2 (junio 15)

‘The Ranch’: Parte 5 (junio 15)

‘Club de Cuervos presenta: La balada de Hugo Sánchez’ (junio 17)

‘Unsolved: Tupac y Biggie’ (junio 18)

‘El tirador’: Temporada 3 (junio 22)

‘Marvel – Luke Cage’: Temporada 2 (junio 22)

‘GLOW’: Temporada 2 (junio 29)

‘La intención es lo que cuenta’ (‘Nailed It!’): Temporada 2 (junio 29)

‘Los nuevos agentes secretos de Churchill’ (junio 29)

‘Paquita Salas’: Temporada 2 (junio 29)

‘Bésame primero’ (junio 29)

Películas







‘Alex Strangelove’ (junio 8)

‘La boda de Ali’ (junio 8)

‘Beirut’ (junio 15)

‘Set It Up: El plan imperfecto’ (junio 15)

‘La enfermedad del domingo’ (junio 15)

‘Se nos armó la gorda’ (junio 1)

‘Ciudad Delirio’ (junio 5)

‘Güelcom tu Colombia’ (junio 15)

‘Los oriyinales’ (junio 15)

‘La pena máxima’ (junio 29)

‘Marvel – Vengadores: La era de Ultrón’ (junio 1)

‘Ashby’ (junio 8/6/2018)

‘Guerra de papás’ (junio 9)

‘Regresando a casa’ (junio 9)

‘13 horas: Los soldados secretos de Bengasi’ (junio 30)

‘Se nos armó la gorda al doble: Misión Las Vegas’ (junio 1)

‘La jefa’ (junio 23)

‘La bruja’ (junio 23)

‘Legend’ (junio 1)

‘TAU’ (junio 29)

‘Anomalisa’ (junio 16)

‘Zoolander 2’ (junio 30)

Documentales







‘Expedientes criminales’: Temporada 1 (junio 1)

‘The Story of God with Morgan Freeman’: Temporada 2 (junio 1)

‘I Am Bolt’ (junio 7)

‘Franco Escamilla: Por la anécdota’ (junio 8)

‘Pacificum: El retorno al océano’ (junio 15)

‘W. Kamau Bell: Private School Negro’ (junio 26)

‘Recovery Boys: Rehabilitación y fraternidad’ (junio 29)