“Fear the Walking Dead revivió mi amor por los zombies”

La cuarta temporada de la serie inspirada en los cómics de Robert Kirkman promete enganchar a los fanáticos de The Walking Dead y a los nuevos televidentes de la serie.

Como fanático de las hordas de zombies, las sorpresas y las muertes dramáticas me sentí decepcionado con las últimas temporadas de The Walking Dead (Fox) y Fear The Walking Dead (AMC). No solo porque se desviaron de la ruta que trazó el mismo Robert Kirkman, que resultaban emocionantes, sino porque ambas series se estancaron y perdieron de a pocos los 250 millones de espectadores en los 125 países que la seguían fielmente.

Sin embargo, parece ser que los productores de las series, tanto en Fox como AMC, se dieron cuenta de este problema por lo que decidieron tomar carta en el asunto. Por un lado, Fox anunció que el fin de la serie, de 8 temporadas (2010-2018), el próximo 15 de abril que promete estar lleno de acción y toma de decisiones drásticas, al igual que AMC anunció el estreno de una renovada cuarta temporada el próximo 16 de abril.

Esta última estará producida por Andrew Chambliss e Ian Goldberg, quienes decidieron darle un vuelco a la serie y empezar de ceros la historia del fin del mundo por una invasión zombie. En primer lugar, los productores explican que la cuarta temporada de Fear the Walking Dead arranca con un salto en el tiempo que le dará la posibilidad a nuevos espectadores de engancharse con la historia.

Por otro lado, la serie empezará con nuevos personajes como Garret Dillahunt, Maggie Grace (Búsqueda implacable, 2008) y Jenna Elfman (Más que amigos, 2000), quienes aparecerán como sobrevivientes de la oleada zombie. Además de la actuación especial de Lennie James (Morgan Jones), quien llega como un sobreviviente de la serie The Walking Dead de Fox.

El primer capítulo contará cómo Morgan Jones se despide de Rick Grimes y compañía en la fortaleza de ‘El Reino’ y ‘Hilltop’ para recorrer todo Estados Unidos en busca de su propósito en la vida. En ese viaje se encuentra con varios forajidos, vaqueros y periodistas que querrán ser su amigo.

Vale la pena destacar que, a diferencia de las últimas temporadas de The Walking Dead y Fear the Walking Dead, este estreno estará cargado de acción, más zombies y más traiciones que lo dejarán enganchado para toda la temporada que se estrenará en el canal de AMC el próximo 16 de abril.

¿Por qué hay dos series sobre The Walking Dead?

Vale la pena aclarar que ambas series son totalmente diferentes a pesar de estar inspiradas en el cómic homónimo de Robert Kirkman, quien lanzó la historia en 2003, inspirado a su vez en las películas de George A. Romero.

Fox production se le midió a llevar la historia en una serie que empezó en 2010 bajo la conducción de Frank Darabont, director de Milagros Inesperados (1999). La serie fue un éxito mundial y llevó al estrellado a Andrew Lincoln (Love Actually, 2003) y Norman Reedus (Blade II, 2002), entre otras estrellas.

La serie cuenta la historia de un policía que despierta en un hospital abandonado en medio de un apocalipsis zombie. Su único objetivo era encontrar a su esposa e hijo en algún Estado de los Estados Unidos.

AMC por su parte produjo la precuela Fear the Walking Dead en 2015 para contar la historia de una familia disfuncional compuesta por una consejera escolar, un profesor de Literatura, un adicto a las drogas y dos menores de edad, que tienen que enfrentar el apocalipsis zombie en Los Ángeles, California.