¿Quién es el científico detrás del guion de The Big Bang Theory?

A propósito del final de la serie, recordamos la entrevista a David Saltzberg, el científico que está detrás de los libretos de la exitosa serie The Big Bang Theory.

Publicado originalmente en marzo 28 de 2017

Mucho sarcasmo, un papayazo y un poquito de ciencia hacen, no necesariamente en ese orden, la fórmula perfecta para que Sheldon Cooper (Jim Parsons), el personaje principal de The Big Bang Theory, grite bazinga después de una de sus bromas. No obstante, ese último ingrediente –el de rigor científico–, no puede faltar en los chistes con los que este prodigio de la física teórica deja sin palabras a sus compañeros y marca la señal para que entren las carcajadas pregrabadas en estudio.

El humor de Sheldon, a veces negro y en otras ocasiones tan simple y directo como carente de sutileza, le debe sus mejores punchlines no solo a los talentosos libretistas de la serie, que han escrito más de 224 episodios en 10 temporadas al aire, sino al conocimiento, el rigor y la experiencia de un físico real, un experto en neutrinos cósmicos, la supersimetría de espacio-tiempo y cosas por el estilo.

Investigador y responsable de varios experimentos de partículas subatómicas en proyectos como el gran colisionador de hadrones y el cyclotron, David Saltzberg es el hombre detrás de la ciencia dura de los libretos y la utilería experimental de esta comedia que en Colombia se emite por el canal Warner. Creada por Chuck Lorre (Two And A Half Men) y Bill Prady en 2006, ha sido nominada a 46 premios Emmy, tiene fanáticos en todo el mundo y se calcula que el inicio de su temporada actual la vieron unos 16 millones de espectadores en Estados Unidos, según reportes de Nielsen.

David Saltzberg es un experto en neutrinos cósmicos y hace parte de proyectos como el gran colisionador de hadrones

Saltzberg, de cincuenta años, profesor de la Universidad de California y doctor en física, podría con ese perfil ser un habitante más del imaginario apartamento de Pasadena, California, donde se ha desarrollado la historia de Sheldon, Penny, Leonard Hofstadter (físico experimental), Howard Wolowitz (ingeniero), Raj Koothrappali (astrofísico) y los otros personajes del programa. “Antes, a los geeks, los gamers y demás los representaban de manera unidimensional en la pantalla. Pero en The Big Bang Theory tenemos gente real, con relaciones humanas. Creo que al ver muchos capítulos, los espectadores tienden a conocerlos más a ellos que a sus propios amigos”, afirma Saltzberg.

Aun con personajes tan queridos por la gente, este experto no tiene nada que envidiarle a la fama de los protagonistas de la serie, pues como corrector de los guiones de la serie ha tenido muchas satisfacciones, gracias a su capacidad para trivializar e ironizar algo tan complejo como la teoría de la gravedad cuántica de recurrencias.

En varias oportunidades, Saltzberg ha conocido a científicos de la talla de Stephen Hawking –quien visitó el estudio–, y ha aprendido sobre temas que no domina para hacer creíbles los diálogos de los personajes. “En los diez años que llevo haciendo el show he investigado mucho más allá de mi enfoque como físico. He tenido que leer sobre otras cosas para saber qué decirles a los libretistas”, explica. Así mismo, gracias a la actriz Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler en la serie), que es doctora en neurociencia en la vida real, Saltzberg estudia semanalmente temas de esta disciplina científica y añade frases en los diálogos que tengan que ver con esta materia.

No queda duda de que así Saltzberg haya trabajado en algunos de los grandes proyectos científicos de la física actual –como la medición de la densidad del bosón de Higgs–, nunca se hubiera divertido tanto, ni podría haber influido en el interés de la gente en la ciencia, como con la labor que ha hecho en este show tan popular. “Creo que esta serie ha ayudado a que en el mundo se respete más a los científicos. Hoy en día es más cool ser un nerd”, asegura.

LA CIENCIA DEL HUMOR

De las representaciones clásicas de científicos en el cine y la televisión a los de The Big Bang Theory hay una brecha inmensa. De los primeros genios excéntricos, dementes, que querían destruir al mundo, como Victor Frankenstein u Otto Octavius –originados por el temor a los avances científicos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, explica Saltzberg–, pasamos a “personajes que hacen ciencia divertida”.

Y aunque los científicos con buen humor no son un invento de la serie de Sheldon y compañía, su aporte cultural ha sido inmenso. La mezcla de unos personajes llamativos, una buena historia y ciencia rigurosa constituye un valor agregado del que Saltzberg es un gran responsable. No todas las series que le apuntan a la precisión científica tienen esa combinación.

“Siempre ha habido shows sobre temas complejos, pero creo que gracias a esta serie hay una tendencia para que los datos, prácticas y referencias científicas sean exactos. Esto sucede porque ahora existe una comunidad en línea y en redes sociales que discute seriamente sobre lo que ven en televisión. Si los libretos son mentirosos, tendríamos mucha ‘rabia nerda’”, exclama Saltzberg entre carcajadas.

La serie se aleja de la visión del ‘gamer’ o ‘geek’ unidimensional y muestra personajes reales, incluso los espectadores tienden a conocerlos más que a sus propios amigos

Ese mismo espíritu de comunidad nerda lo animó a escribirle hace un tiempo a Donna Nelson, la asesora científica de Breaking Bad, una de sus series de televisión favoritas, para felicitarla por su aporte. La invitó después al estudio y se hicieron amigos. “Cada vez que puedo invito a un colega al show, desde estudiantes de mi laboratorio en UCLA hasta ganadores del Premio Nobel, para que todos los que trabajan en la producción se diviertan”. A lo largo de estos años ha llevado aproximadamente a cien personas a los estudios del programa que se filma en Burbank, California. “Gracias a Lee Aronsohn (libretista de la serie), le dicen a esta actividad el ‘geek de la semana’”.

Pero de todo aquello lo que más emociona a Saltzberg –quien tiene un asteroide con su nombre– es el lado terrenal y humano de su trabajo, así como la tolerancia que parecen promulgar los personajes en escena, todos de diferentes orígenes. “Si bien es entretenimiento, espero que el programa le muestre a la gente que se puede aceptar y aprender de muchos tipos de personas”.

Este físico norteamericano, que también ha asesorado a otros productos exitosos de televisión como Manhattan, la serie sobre el proyecto de la primera bomba atómica, reconoce el valor del equipo que está detrás de la producción de una serie tan profesional, así ellos sean técnicos y él un científico con doctorado. “Creo que si hubiera una ecuación que explique a The Big Bang Theory, esta tendría que ver con el tiempo. Hay tanta gente trabajando aquí en diversos departamentos, que cuando los conoces te das cuenta de que tienen 20 o 30 años de experiencia en el mundo de la televisión. Es impresionante. Creo que ese tiempo se refleja en lo bueno que se siente y se ve el programa”.

Sin embargo, aún le queda mucho por explicar. Saltzberg se mantuvo dentro del marco de la serie y no quiso hablar de política ni de cambio climático, un problema que muchos en su país niegan por creerles más a los teóricos conspirativos que a los científicos como él. Tampoco se atrevió a revelar adelantos de los próximos capítulos de la serie ni de la precuela sobre la infancia de Sheldon Cooper.

Para un próximo encuentro quedará pendiente una pregunta sobre un aspecto de la serie que ninguna fórmula matemática ha podido revelar. ¿Cuál es el apellido del personaje de Penny (Kaley Cuoco), la esposa de Leonard, que se ha mantenido en secreto durante toda la emisión de la comedia?

Quizá la respuesta ha estado escondida todo este tiempo en alguna de las ecuaciones del tablero de Sheldon, esas que Saltzberg se encarga de escoger y que parecen tan complejas como las de Indiana Jones en Los cazadores del arca perdida, pero que carecen de sentido, a diferencia de las suyas, según lo reconoció en una entrevista reciente este físico, quizás el más popular de la televisión. ¡Bazinga!