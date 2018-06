Tres discursos inolvidables en los Tony Awards

Robert de Niro, Andrew Garfield y John Leguizamo sentaron su posición frente al gobierno de Donald Trump, la discriminación sexual y los inmigrantes en los Tony Awards.

Es evidente que las entregas de premios en Estados Unidos se han convertido en escenarios para que los artistas expresen su descontento contra la administración de Donald Trump. Pasó en los Golden Globes de 2017, con Meryl Streep y su reivindicación de los inmigrantes y la prensa. Los premios Óscar también lo vivieron con las numerosas críticas contra el presidente de Estados Unidos, pero lo que pasó en la entrega de los Tony quedará como un episodio inolvidable en la historia de estos premios que honran lo mejor del teatro.

Robert De Niro apareció en el escenario de los premios y abrió su discurso con una frase contundente: “Solo voy a decir una cosa: jódete, Trump”. El actor de 74 años luego continúo con: “Ya no es abajo Trump, es jódete Trump”, a lo que todo el público en el teatro se puso de pie mientras lo aplaudía. Luego siguió con la introducción a Bruce Springsteen, uno de los ganadores especiales de la noche.







Andrew Garfield, en cambio aprovechó para dedicar su premio como “Mejor actor principal”, en la obra ‘Angels in America’, a la comunidad LGBTQ. La obra está basada en la novela del mismo nombre, del escritor Tony Kushner, y trata el estigma del SIDA y su relación con la homosexualidad. El momento más emocionante de su discurso fue cuando hizo referencia a un episodio en el que un panadero se negó a hacer un pastel de boda para una pareja gay.







“Todos estamos hechos perfectamente y todos pertenecemos. Así que dedico este premio a todas las personas LGBTQ que han luchado y muerto por defender sus ideales. Así que horneemos un pastel para todos aquellos que quieren un pastel”, comentó.

John Leguizamo ganó el premio por sus 30 años de carrera en el teatro. Además de esto su obra ‘Latin History for Morons’ también se llevó otro premios. El actor aprovechó la oportunidad para hablar de los inmigrantes.







“Soy un inmigrante, no un animal. Tal vez huela como uno pero es porque estoy muy nervioso de estar aquí”, comenzó su discurso. Luego hizo referencia al papel de la comunidad negra y latina y la importancia de que hayan personas, que como él, se han dedicado a crear historias y papeles para sacarlos de los estereotipos de traficantes y ladrones.

Ganadores Premios Tony

Mejor obra: Harry Potter and the Cursed Child, primera y segunda parte

Mejor musical: La visita de la banda

Mejor revival de obra: Ángeles en América

Mejor revival de musical: Once On This Island

Mejor libro de musical: La visita de la banda

Mejor musical original: La visita de la banda

Mejor actor protagónico en obra: Andrew Garfield , Ángeles en América

Mejor actriz protagónica en obra: Glenda Jackson, Edward Albee’s Three Tall Women

Mejor actor protagónico en musical: Tony Shalhoub, La visita de la banda

Mejor actriz protagónica en musical: Katrina Lenk, La visita de la banda

Mejor actor de reparto en obra: Nathan Lane, Ángeles en América

Mejor actriz de reparto en obra: Laurie Metcalf, Edward Albee’s Three Tall Women

Mejor actor de reparto en musical: Ariel Stachel, La visita de la banda

Mejor actriz de reparto en musical: Lindsay Mendez, Rodgers & Hammerstein’s Carousel

Mejor dirección en obra: John Tiffany, Harry Potter and the Cursed Child, primera y segunda parte

Mejor dirección en musical: David Cromer, La visita de la banda

Mejor coreografía: Justin Peck, Rodgers & Hammerstein’s Carousel

Mejor orquestación: Jamshied Sharifi, La visita de la banda

Premio Tony especial a la trayectoria en teatro: Chita Rivera y Andrew Lloyd Webber

Premio especial Tony: John Leguizamo y Bruce Springsteen