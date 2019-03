Las 4 joyas escondidas del Festival Estéreo Picnic

Alejandro y María Laura, Carlos Sadness, Usted Señálemelo y Silvina Moreno llegan desde Perú, España y Argentina.

Aunque los nombres que atraen al público a un festival son los de los artistas que cierran cada día, las cabezas de cartel, quienes aparecen en letras más pequeñas en los afiches también tienen ofertas atractivas para el público. En el caso del Estéreo Picnic, desde sus inicios ha servido de radar para traer a Colombia los sonidos de mejor calidad de América Latina.

Para el décimo aniversario de este evento, que se realizará del 5 al 7 de abril, no solo es noticia su cambio de sede, ahora en Sopó, sino la reunión de diversos exponentes de la música alternativa en español, cuyo número de representantes ha venido creciendo exponencialmente en sus últimas ediciones.

La Vida Boheme y Ulises Hadjis de Venezuela, Vetusta Morla de España, Camila Moreno y Francisca Valenzuela de Chile, y Él mató un policía motorizado de Argentina, quizá la banda de ese país más reconocida internacionalmente en la actualidad, ya pasaron por las tarimas del Estéreo Picnic. Y, para este año, de nuevo, el cartel tendrá a invitados de lujo para quienes quieran conocer las propuestas del momento de iberoamérica.

Alejandro y María Laura (Perú)

Es una pareja que cumple diez años de trayectoria musical y estará en Colombia justo antes de una gran celebración en su país natal. Diversos ritmos latinoamericanos pasan por su repertorio, pero es la armonía de sus voces la que ha conquistado a la crítica. Ya han visitado Bogotá y Medellín y por primera vez vienen con la banda completa.

Su propuesta se ha Ganado los mejores comentarios de Andrea Echeverri y participaron en el disco de homenaje al álbum de Aterciopelados El Dorado. “Este será nuestro tercer viaje a Colombia. Allí cantamos por primera vez en un escenario bajo la lluvia (en Lima nunca llueve) y el público se quedó a escuchar con paraguas”, cuenta la pareja.

Se presentarán el sábado 6 de abril a las 3:00 p.m.

Usted señálemelo y Silvina Moreno (Argentina)

Son representantes de dos corrientes distintas musicales. Ellos prácticamente condensan los sonidos históricos del rock argentino y ella es una de las nuevas voces frescas del sur del continente.

Usted Señálemelo es de Mendoza, Argentina, donde se encuentra el centro de la nueva movida alternativa de ese país, que vuelve a dar de qué hablar, luego de varios años de haber desaparecido del mapa sonoro latino.

Compuesta por Juan Saieg en la voz, Gabi Orozco, en la guitarra y Lucca Beguerie Petrich en la batería, ha venido cosechando fanáticos rápidamente gracias a II, su segundo álbum, lanzado en 2017. Mientras Juan recibió toda la influencia de sus padres, ambos artistas plásticos, Gabi y Lucca crecieron entre estudios de grabación, pues sus progenitores son dos exitosos productores musicales, que han trabajado a lo largo de su carrera con reconocidos músicos, de la talla de Gustavo Santaolalla.

“Para nosotros es muy importante ir a Colombia. Nos parece un país hermoso, lleno de cultura, es muy importante conocer la escena de verdad. Argentina y Colombia son dos puntos culturales en Latinoamerica y sabemos que el festival está increíble y tenemos ganas de ir a conocerlo desde adentro”, dice Gabi Orozco a Diners.

Estos argentinos ya han visitado Colombia y llegan al Estéreo Picnic en un momento en el que la crítica de su país los califica como la banda de mayor proyección internacional. Su presentación será el viernes 5 de abril a las 4:15 p.m.

Silvina Moreno pertenece a una corriente diferente y se ha movido en un ámbito más pop. Estudió en Berklee College of Music y empezó con composiciones en inglés y en su segundo disco se pasó definitivamente al español. “Tenía idealizada la cultura anglosajona, pero cuando estaba en Estados Unidos me di cuenta de que era mucho más argentina de lo que pensaba. Empecé a reenamorarme de mi cultura y me di cuenta de que quería cantar en mi idioma”, dice.

En su más reciente álbum Sofá (2017) tiene un tema con Kevin Johansen y las canciones reúnen sus vivencias, algunas del pasado más adolescente y otras de una mujer madura, al final temas que empiezan a ganar reconocimiento y un lugar privilegiado en la industria con otros cantautores. Hace un mes, Silvina abrió el concierto de Ed Sheeran en Buenos Aires, un espectáculo que agotó boletería.

La presentación de Silvina es el viernes 5 de abril a las 4 p.m.

Carlos Sadness (España)

Es un artista que cuenta en su carrera tres álbumes de estudio. El más reciente, ‘Diferentes tipos de luz’ (2017), se ganó el Grammy Latino por Mejor Diseño de Empaque, creado por él mismo.

Es la segunda vez que se presentará en Colombia. Su audiencia crece en México y sigue siendo un éxito en su tierra, donde ha demostrado la fácil conexión que sus canciones hacen con el público joven, que lo han hecho el artista independiente español con más seguidores en Instagram.

“Es un país que estoy empezando a conocer y esta oportunidad de tocar en el Estéreo Picnic es increíble, la tomamos con mucho entusiasmo e ilusión. Colombia es un país que tiene muchos artistas que yo admiro mucho y me encantan, y está lleno de bandas que me inspiran”, dice.

El concierto de Carlos Sadness será el domingo a las 9:00 p.m.