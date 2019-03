Los Foo Fighters vuelven a Colombia

La banda liderada por Dave Grohl estará en Bogotá, junto a Weezer y Tenacious D, el grupo del actor Jack Black.

Los Foo Fighters estarán, nuevamente en concierto, el 1 de octubre en el estadio Nemesio Camacho El Campín. La banda cumple 25 años y los colombianos podrán disfrutar una vez más de éxitos como Everlong, My Hero, All My Life, Wheel, Times Like These y The Pretender.

El grupo liderado por Dave Grohl, antiguo miembro de Nirvana, estará en el escenario junto a Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee. La gira contará también con la presencia de Weezer, otra banda legendaria de rock alternativo, fundada por River Cuomo, junto a Brian Bell, Scott Shrine y Patrick Wilson, en Los Ángeles en 1992.

Para completar este concierto de lujo, Grohl invitó a su amigo, el actor Jack Black (Escuela de Rock, 2003), quien se presentará con Kyle Gass (Elf, 2003), bajo el nombre de Tenacious D, fundada en 1994. Los actores son grandes amigos de ambas bandas, gracias a sus numerosas apariciones en videos musicales, como Learn to Fly, Photograph, Eagles of Death Metal y Low, entre otras canciones.

Las entradas estarán disponibles desde el 27 de marzo a las 10 a.m. para clientes de los Bancos Aval y el 30 de marzo para el público general a través de www.eticket.co. Las boletas estarán entre 126 mil pesos (norte baja) hasta 526 mil (cancha especial).