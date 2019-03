El icónico cantante de rock se presentará, por primera vez en Colombia, para revelar ‘Raise Vibration’, su último álbum, este sábado 23 de marzo en el Movistar Arena de Bogotá. Escuche aquí sus mejores éxitos.

Lenny Kravitz no es un cantante cualquiera. El estadounidense de 54 años ha descubierto una nueva faceta en su camaleónica carrera, con un mensaje político en ritmos de funk y rock and roll que abordan temas como segregación, unidad, Medio Oriente y discursos de Donald Trump. “Es la primera vez que Kravitz hace un himno para la resistencia en la era Trump con un notable parecido a Prince”, cuenta para la revista Rolling Stone el crítico musical Kory Grow, a propósito de su onceavo álbum Raise Vibration, que lo traerá a Latinoamérica.

Kravitz, oriundo de Manhattan, se involucra en la escena política mundial con canciones como Who Really Are the Monsters? uno de los éxitos del disco en donde el cantante dice frases como: “La guerra no se detendrá mientras sigamos lanzando bombas”; en Here to love hace un llamado a la unidad entre razas: “No hay más segregación, cuando has visto la luz”.

Kravitz llegará el 23 de marzo al Movistar Arena de Bogotá. Se calcula que asistirán más de 10 mil personas de diversas generaciones. Durante esta gira, Kravitz deleitará a miles de fanáticos en el Jockey Club de Perú; en el festival Lollapalooza de Santiago de Chile y Buenos Aires; en el Asuncionico Festival de Asunción en Paraguay y en el Lollapalooza de Sao Paulo Brasil. Su frenético tour empezará en Latinoamérica, para después volar a Eslovenia, Austria, Macedonia, Bulgaria, Rumania y Polonia, entre otros países europeos.

Kravitz reveló a través de sus redes sociales que incluirá las canciones más icónicas de todos sus álbumes, desde Let Love Rule (1989), Are You Gonna Go My Way (1993), hasta Baptism (2004) y Black and White America (2011).

El inicio de una leyenda

Nació en 1964 como hijo el hijo único de la actriz afroamericana Roxie Roker y su esposo Sy Kravitz, boina verde y amante del Jazz. Leonard, su nombre de pila, es un homenaje al tío del artista quien murió en la Guerra de Corea de 1950.

En 1974 Kravitz se mudó a Los Ángeles en busca de su verdadera pasión. Empezó con un papel de corista en la serie The Jeffersons (1975) donde descubrió el rock. Fue entonces que adoptó el nombre artístico ‘Romeo Blue’, gracias a su admiración por Prince. Sin embargo, ninguna compañía discográfica lo aceptó porque su música “no era lo suficientemente negra o blanca”, como lo reveló en su biografía de 2001 (Lenny Kravitz).

Encontró su vocación en Nueva York cuando modificó su look inspirado en Led Zeppelin, Queen y Jimi Hendrix. En ese entonces la disquera Virgin Records editó su primer álbum Let Love Rule, con el que alcanzó el puesto número uno en listas Billboard Hot 100. Desde entonces el cantante ha cosechado premios y reconocimientos, como por ejemplo, ganar el Grammy a Mejor voz masculina en rock cuatro años seguidos (1999 a 2002) y estar en el puesto 93 de los “100 mejores artistas de Hard Rock” de VH1. Se calcula que ha vendido más de 40 millones de discos en todo el mundo.

A lo largo de su vida, Lenny Kravitz ha mezclado todo tipo de géneros musicales. Desde los coros musicales de Michael Jackson, los teclados de Pink Floyd, la nostalgia de Johnny Cash, hasta los ritmos de Stevie Wonder. Sin embargo, Kravitz es Kravitz por su rock and roll, soul y funk, acompañado del amor y su indignación social.