Escuche las bandas sonoras de las películas nominadas a los premios Óscar

La mística y creatividad que hay detrás de estas canciones están por encima de cualquier composición comercial. Vea aquí por qué.

La música en las películas puede ser tan importante, casi al mismo nivel, de los diálogos. Ayuda a potenciar las emociones de los actores e incluso avisarle al espectador que algo importante está a punto de pasar. Es por eso que la Academia le rinde un homenaje con un galardón a Mejor Canción y Banda Sonora durante la premiación más importante de la industria cinematográfica.

A continuación disfrute las canciones y bandas sonoras nominadas a los premios Óscar 2019:

Reivindicación de la raza en Black Panther

La película del superhéroe del país ficticio de Wakanda tiene una de las mejores bandas sonoras de la premiación. La combinación de canciones que hizo Ludwig Göransson y Kendrick Lamar encajan a la perfección con cada escena de la película.

Por otro lado el director Ryan Coogler eligió especialmente a Göransson, quien viajó a África para investigar sobre la música tradicional. Estuvo en un viaje relámpago con el músico senegalés Baaba Maal, quien le ayudó a escoger los detalles, como por ejemplo, grabar en Abbey Road Studios, el mismo lugar donde los Beatles grabaron uno de sus álbumes, y que las canciones estuvieron en xhosa, una de las 11 lenguas oficiales de Sudáfrica. Hecho que agradecieron todas las comunidades del continente africano.

Jazz eterno en BlackkKlansman

Spike Lee eligió eligió al músico de jazz Terence Blanchard para hacer la banda sonora de su historia. Lo convenció su trabajo en Get Out, del director ganador del Óscar a Mejor Guion, Jordan Peele. Luego sus anteriores trabajos reflejaban el poder afroamericano en Estados Unidos. Así como lo hizo The Comedian, Malcom X y Talk To Me.

Es por eso que Blanchard eligió cuidadosamente las canciones para cada momento de tensión, humor y drama. Sin duda la banda sonora es ideal para los amantes del jazz, pues tiene canciones de James Brown, Ray Ben Rue y The Temptations, entre otros.

Música para un momento dramático con If Beale Street Could Talk

Tal vez el largometraje de Barry Jenkins fue uno de los menos sonados de los premios que entrega la Academia. Sin embargo, el trabajo musical realizado por Nicholas Britell merece una mención especial ya que juega una y otra vez con las mismas notas musicales dentro de la película que mantienen un constante sentimiento de amor.

Si la película no tuviera diálogos se entendería perfectamente que su protagonista afroamericana busca limpiar como sea el nombre de su esposo, quien fue acusado de un crimen, y debe hacerlo antes del nacimiento de su hijo.

Isle of Dogs y su banda sonora con un ganador del Óscar

Wes Anderson le apostó a trabajar, una vez más, con su colega musical Alexandre Desplat. Este francés de 57 años ganó el Óscar a Mejor banda sonora con El gran hotel budapest (de Wes Anderson, 2014) y La forma del agua (Guillermo del Toro, 2018).

Ahora Desplat usó partituras de películas que influenciaron el trabajo de Anderson, como por ejemplo, Seven Samurai y Drunken Angels de Akira Kurosawa. Por otro lado, esta será la cuarta participación consecutiva del francés después de hacer la música de Fantastic Mr. Fox, Moonrise Kingdom y The Grand Budapest.

De un musical a Mary Poppins Returns

Disney sabe a la perfección combinar grandes historias con una música pegadiza, así como lo hizo con ‘Yo soy tu amigo fiel’ de Toy Story o ‘Let it go’ de Frozen. Esta vez, la película protagonizada por Emily Blunt y Lin-Manuel Miranda, la banda sonora estuvo pensada para marcan la infancia y adultez de algunos.

La música estuvo producida y escrita por Marc Shaiman y Scott Wittman, respectivamente. Ambos son los responsables del éxito musical de Atrápame si puedes (2002) de Steven Spielberg. Vale la pena destacar, que las canciones están interpretadas por Blunt, Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Pixie Davies, Julie Walter y Meryl Streep, entre otros.

Mejores canciones

Las bandas sonora incluyen una canción, que acompaña la película en todo momento y se convierte en la bandera de la historia, en donde el héroe resurge de las cenizas, donde el bueno le gana al malo o simplemente el protagonista consigue su objetivo. A continuación escuche las mejores canciones de los Óscar:

All The Stars, Kendrick Lamar

Vale la pena destacar que esta fue una de las canciones que le dio a Lamar el Pulitzer por describir a la perfección la vida de una persona negra en Estados Unidos.

Entre tanto, Jon Blistein, crítico de Rolling Stone, alabó la canción como una ‘sonata desafiante y con varios giros vocales a cargo de SZA y el propio Lamar”. Por otro lado, Sheldon Pearce, de la publicación Pitchfork, aseguró que se trataba de otra canción predecible y que frena el enorme talento de SZA, además de que no muestra una visión verdadera de la cultura afro.

I’ll Fight, Jennifer Hudson

Valió la pena, la lucha por la inclusión de más afros en la entrega de los premios Óscar, a tal punto, que ahora ocupan las principales categorías. De ahí que esta canción de Jennifer Hudson para el documental RBG, que cuenta la historia de Ruth Bader Ginsburg, jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que con 84 años se mantiene como una de los personajes más importantes del ámbito legal de los Estados Unidos. La historia está dirigida por Betsy West y Julie Cohen.

Shallow, Lady Gaga

Probablemente Lady Gaga se llevará el premio a Mejor Canción con Shallow, luego de hacerlo en los premios Grammy. Esta canción cuenta la historia del sentimiento de vacío de ambos personajes frente al estrellato, donde las adicciones y el dolor son lo mismo.

The Place Where Lost Things Go, Emily Blunt

“Si en la cama estás y es noche ya, sin poder soñar, ni dormir quizá, y si vueltas das con la cuestión de a dónde va lo que se extravió”, dice una de las estrofas de la canción de Mary Poppins, de cuando los niños se enteran que su madre murió.

En palabras de Blunt en una rueda de prensa: “Me conmovió tanto que me resultó prácticamente imposible superarlo las primeras veces que la canté. Fue muy emotivo para mí porque pensé en mis propios hijos y en estos niños de la película. Su sensación de pérdida, están tratando de mantener unido a su padre a pesar de esta pérdida. Dios mío, podría llorar pensando en ello todas las veces”.

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings, The Ballad of Buster Scruggs

Los hermanos Coen entraron a las oficinas de Gillian Welch y David Rawling y les dijeron: “Bueno, necesitamos una canción para cuando dos vaqueros cantantes empiecen a disparar y luego tienen que hacer un dueto con uno de ellos muerto. ¿Pueden hacer eso?”, contó Welch a Variety. Afortunadamente los músicos contestaron que sí porque resultaba un reto divertido porque: “entre más restricciones peculiares se vuelve una tarea de ensueño”, concluyó Rawling.

De ahí nació esta hilarante y desconcertante canción que traduce: “Cuando el vaquero cambia sus espuelas por alas” y que describen perfectamente la escena. Sin duda, es una de las canciones predilectas para llevarse el Óscar. Aquí le dejamos parte de la letra.

“Déjame que te diga, amigo/ Hay un arma más rápida, más adelante. Cuando llegue mañana/ Déjame decirte amigo, y no pasará mucho tiempo hasta que te encuentres cantando Tu última canción de vaquero”.

¿Cuál es su canción favorita? Escríbanos en el recuadro de comentarios