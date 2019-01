Escuche las canciones favoritas de Anitta

La artista brasileña con más de 2.300 millones de reproducciones en YouTube y nominada a Artista revelación de los premios Lo Nuestro, compartió con Diners las canciones más importantes de su vida.

Hero, Mariah Carey

Ella fue la primera cantante que escuché en mi vida, marcó mis inicios musicales porque me enseñó que las mujeres podemos cantar. Recuerdo que estaba en la casa de mi tía y ella tenía toda una colección de todos los discos de la estadounidense, entonces desde entonces pasaba todo el día escuchando a Mariah, no me acuerdo cuántos años tenía pero realmente era muy chiquita.

No me platiques más en la voz de Luis Miguel

Mi madre ama con todo su corazón a Luis Miguel, desde muy chiquita escuché al mexicano y se convirtió en uno de mis referentes musicales. También fue el primer artista en español que se escuchó en Brasil.

Me parece un sueño muy alto hacer un dúo con Luis Miguel, yo lo amo, no sé si tengo la fuerza para compartir tarima con tremendo artista, pero me encantaría.

If it’s lovin’ that you want, Rihanna

Aunque la gente de Brasil aún no la conocía y yo la pedía en la radio porque me impactó apenas la escuché. La primera vez que escuche esta canción fue en MTV, cuando pasaban esos video nuevos, y la vi a ella con su bikini morado. Fue en ese entonces en el que empecé a ver toda la producción de los videos musicales, con baile y puestas en escenas incluidas.

Show das Poderosas, Anitta

Este fue mi primer gran éxito en Brasil y con el que rompí muchas barreras sobre el tema de que las mujeres no pueden cantar al nivel de los hombres. Recuerdo que cuando escribí la canción y se la presenté a muchas personas me dijeron que no sabía nada de música. Pero cuando la lancé y se convirtió en un éxito callé muchas bocas.

Downtown, J Balvin y Anitta

Pasó lo mismo que con Show das Poderosas porque la gente me dijo que esa canción era absurda que era imposible de lanzar, que me fuera de Brasil. Luego llegó J Balvin y me salvó de la tristeza, de esa negritud en la que estaba, porque me dijo que quería hacer la canción conmigo y yo no lo podía creer porque todo fue por un mensaje directo de Instagram.