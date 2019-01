La música latina: la gran invitada a Coachella 2019

Uno de los festivales de música más grandes del mundo tendrá como invitados especiales a Rosalía, J Balvin, Mon Laferte e incluso a Los Tucanes de Tijuana.

Coachella se posicionó como el festival de música y arte más grande del planeta. Desde 1999, en Indio, California, este espacio reúne a los máximos exponentes de la música, las artes visuales, el diseño y la moda.

Este festival, de una semana, se celebrará del 12 al 21 de abril y marcará un punto de encuentro para celebridades que buscan disfrutar y aprovechar la popularidad de Coachella para ganar adeptos.

A pesar de su popularidad a nivel mundial, el festival ha logrado mantener su espíritu independiente, lo que lo hace uno de los más visitados durante el año, con más de 700 mil personas durante sus dos fines de semana.

Entre tanto, sus organizadores revelaron los artistas invitados entre los que destacan Childish Gambino, con su This is America; Tame Impala con Let it Happen y la deslumbrante Ariana Grande con Thank U, Next.

Por otro lado, vale la pena destacar la presencia de grandes figuras de la música Iberoamericana, como la española que revolucionó el flamenco: Rosalía o el máximo exponente de la música urbana en el mundo como J Balvin. También están invitados Los Tucanes de Tijuana, con lo mejor de la música norteña; las chilenas Mon Laferte, Javiera Mena y Tomasa del Real; Las Robertas de Costa Rica y los Ocho ojos de México.

Por último, los artistas Fràncis Kere, Office Kovacs, Debo Vabo, Poetic Kinetics, Sophia Enriquez, Do LaB y Robert Bose expondrán sus obras durante el festival. Las boletas del evento estarán en 429 dólares en general; 509 dólares, con una van para descansar, y 999 dólares, la VIP con van para descansar y acceso a los eventos exclusivos del evento.

A continuación vea todos los invitados de Coachella 2019:

