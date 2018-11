5 artistas que no quieren estar en la ‘playlist’ política de Donald Trump

La lista sigue creciendo y son varios los que han manifestado su molestia por el uso que el presidente norteamericano da a algunos de sus temas en sus eventos políticos, sin que ellos lo hayan autorizado o estén de acuerdo.

El caso más reciente fue el de la famosa Rihanna que se manifestó contrariada al conocer que el presidente norteamericano había puesto el tema ‘Don’t stop the music’ en una reunión política en Tennesse. A través de su cuenta de Twitter la artista de Barbados indicó que “ni ella ni su gente estarían jamás en una de esas desafortunadas manifestaciones”, reiterando su molestia por el uso de su pegajosa canción que fue tocada en el mitin político justamente en el momento en que representante de la campaña Republicana lanzan camisetas gratis a algunos de los asistentes.

En el caso de Rihanna, el primer comentario al respeto lo hizo Philip Rucker, del diario ‘The Washington Post’, quien puso en Twitter un comentario llamando la atención sobre lo extrañas que eran las manifestaciones políticas de Trump indicando que “no se parecían en nada a la política, sino más bien a un evento deportivo”.

It’s been said a million times, but here’s a million and one — Trump’s rallies are unlike anything else in politics. Currently, Rihanna’s “Don’t Stop the Music” is blaring in Chattanooga as aides toss free Trump T-shirts into the crowd, like a ball game. Everyone’s loving it. — Philip Rucker (@PhilipRucker) 4 de noviembre de 2018

A lo que la artista contesto, dándole las gracias al periodista y reiterando su desagrado por el uso de sus temas en contextos políticos.

Not for much longer…me nor my people would ever be at or around one of those tragic rallies, so thanks for the heads up philip! https://t.co/dRgRi06GrJ — Rihanna (@rihanna) 5 de noviembre de 2018

Pharrell Williams

Otro caso que fue sonado sucedió a finales del mes de octubre cuando el reconocido cantante Pharrel Williams mostró, a través de su equipo de asesores, su inconformismo por un hecho similar sucedido en una manifestación política en Indiana en la que Trump hizo sonar la canción ‘Happy’ sin tener en consideración que días antes 11 personas habían sido asesinadas en una sinagoga por un pistolero.

El artista y ganador de premios Grammy hizo llegar al primer mandatario una comunicación en la que le pedía no usar ni ese ni ningún otro de sus temas en sus eventos de campaña política. Y agregó que “no hubo nada ‘feliz’ en la tragedia sucedida” y que, además, no se había solicitado su permiso formal para tocar la canción.

Neil Young

En la misma línea se expresó hace años, en el 2015, el cantante canadiense Neil Young, quien a través de un correo electrónico a los asesores del político expresó su molestia por el uso que el entonces candidato Donald Trump hiciera de su tema ‘Rockin’ in the Free World’ nada más y nada menos que durante el acto de lanzamiento de su aspiración presidencial. En su misiva, Young le dejó saber a Trump que el candidato de sus preferencias era Bernie Sanders y que por lo tanto le solicitaba abstenerse de usar sus canciones en sus reuniones políticas.

Axl Rose

En diferentes momentos de la campaña política que terminó con las elecciones de medio término del 6 de noviembre se han manifestado grandes glorias del rock, como los Rolling Stones y Axl Rose, vocalista de Guns’N Roses.

Horas antes de los reclamos de Rihanna, Axl Rose expresó su queja por una situación similar en la que varias de sus canciones habían sido usadas en eventos políticos en los que hizo presencia el presidente Trump, sin que ellos hubieran sido informados o se les hubiera pedido autorización. El reconocido artista se refirió concretamente al uso del tema ‘Sweet Child of Mine’ en uno de esos eventos en West Virginia.

Just so ya know… GNR like a lot of artists opposed to the unauthorized use of their music at political events has formally requested r music not b used at Trump rallies or Trump associated events. — Axl Rose (@axlrose) 4 de noviembre de 2018

“Muchos artistas que se oponen al uso no autorizado de su música en eventos políticos, ha solicitado formalmente que no se utilice música en los mítines de Trump o eventos asociados a Trump”, escribió Rose. en su cuenta de Twitter.

Steven Tyler

Uno de los reclamos más fuertes lo hizo previamente, en agosto de 2018, Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, que recurrió a su abogado para recordarle al mandatario que de acuerdo con la Ley Lanham está prohibida “cualquier designación falsa o descripción engañosa o representación de un hecho (…) que pueda causar confusión (…) sobre la afiliación, conexión o asociación de dicha persona con otra persona”, en una clara alusión al uso que Donald Trump ha hecho de temas tan populares como ‘Dream on’ y ‘Livin’ on the edge’ en sus eventos políticos.

Los artistas mencionados coinciden en sus reclamaciones en el hecho de que al usar sus temas en ese tipo de eventos se puede confundir a la gente con un supuesto apoyo por parte de ellos al presidente Trump y al partido republicano, algo que aseguran está muy lejos de la realidad.

Sin embargo, el presidente Donald Trump no parece verse afectado por sus comentarios y, por el contrario, sigue ampliando la ‘playlist’ de artistas con la que suele animar a las masas en sus manifestaciones.

¿Quién creen ustedes qué será el próximo artista en entrar a este listado?