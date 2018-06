7 cosas que quizás no sabía sobre Sir Paul McCartney

Diners se une a la celebración de los 76 años del famoso músico inglés con algunos datos curiosos sobre su vida.

A propósito del aniversario del músico nacido el 18 de junio de 1943, le presentamos algunas curiosidades sobre el ex Beatle.

1. En 1960 McCartney estuvo detenido por incendiar un condón en Alemania, por lo que las autoridades de este país tuvieron que pedir a los Beatles que abandonaran el país, después de haber pasado unas horas en la cárcel.

La noticia se dio a conocer por medio de Pete Best, el primer baterista de la banda, quien relató que esto había sido un intento de usar el condón como una lámpara.

2. Paul McCartney además de músico es pintor. Una de las facetas artísticas menos conocidas del cantante, son sus cuadros y su arte. En el año 2000 publicó el libro ‘Paul McCartney Painting’, que reúne 117 cuadros.

Además ha expuesto varias veces en Siegen, Alemania

3. Cuando tenía 11 años no logró entrar al coro de su iglesia. McCartney audicionó en el coro de la Catedral de Liverpool, pero infortunadamente el director de la agrupación no le permitió unirse.

Sin embargo, el mismo director afirmó en 2008 que le hizo un favor al ex-beatle, quien en lugar de haber terminado como un profesor de música de conservatorio, logró la fama.

4. Empezó a escribir su música a los 14 años, y su primera canción fue ‘I Lost My Little Girl’, en 1956. Pero esta no fue grabada hasta 1991 cuando se incluyó en el álbum ‘Unplugged, The Official Bootleg’.







5. Su certificado de nacimiento fue vendido por 21.285 dólares a Brian Taylor un fanático de los Beatles de 26 años. El costo total del original incluye el certificado y sus impuestos.

6. Según el libro Guinness World Records, McCartney es el músico más exitoso. Este reconocimiento se le otorgó en 2009, con el título del ‘compositor más exitoso de todos los tiempos’, por ser el autor o co escritor de 188 canciones que se mantuvieron en las listas de temas más populares, que llegaron al top 10 o al número 1.





Se dice que esta canción fue compuesta, casi en su totalidad por McCartney.



Además en 2008, la Universidad de Yale lo nombró como Doctor Honoris, por estimular con su música a toda una generación de compositores inspirados en sus canciones.

7. Además de su éxito en la Tierra, Paul también es un planeta. En 1990, un planeta menor recién descubierto fue bautizado como 4148 McCartney en honor al músico de Liverpool.