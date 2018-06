Playlist: 4 canciones para recordar a Ella Fitzgerald

La fascinante fuerza de su voz la consagró como una de las artistas más importantes del Jazz. Hoy, 22 años después de su muerte, Diners la recuerda con este playlist.

Con 13 premios Grammy y decenas de discos grabados, Ella Fitzgerald es una leyenda apodada la ‘reina del jazz’, que cambió la escena musical definitivamente.

Aunque fue reconocida por su voz en el jazz, el repertorio de Fitzgerald incluye swing, blues, bossa nova, samba, gospel, calypso e incluso pop. Ella llegó a la cima en el ámbito musical, pero su vida estuvo marcada por periodos de pobreza, rebeldía y soledad, lo que según los expertos, la inspiró a crear su música.

La cantante murió el 15 de junio de 1996 en su casa de Berverly Hills, donde vivía hacía tres años, cuando le fueron amputadas las piernas por causa de la diabetes. Estaba cansada de su situación, ya que antes de esto llevaba años internada en un hospital, cuando a los 79 años la diabetes la mató.

La obra de Fitzgerald es importante por muchas razones relacionadas con su composición y su voz, pero muchos consideran que su aporte más valioso fue el triunfar como mujer afroamericana en una época tan racista en Estados Unidos.

Su voz única marcó la música y la historia, por esto 22 años después lo invitamos a escuchar su mayores éxitos:

Summertime (1968)







Aunque es una composición de George Gershwin, de la ópera DuBose Heyward, su popularidad fue tal que después de la obra, la canción fue adaptada a varios géneros, entre esos el jazz.

Su primera versión grabada fue en 1935, pero luego en el 68, Ella la popularizó aún más con esta hermosa versión.

2. Let’s do it, Let’s fall in love







Esta es una popular canción que hizo parte del primer albúm de la artista en 1956, y se posicionó en el top 10 Billboard en álbumes de catálogo ese mismo año.

3. Cry me a river







Pese a que inicialmente fue escrita por Arthur Hamilton para Ella, la primera publicación pasó a manos de otros artistas como Julie London, quien popularizó la canción en 1955.

Independientemente de eso, Fitzgerald la interpreto toda su vida, e incluso se asume que la composición es original de su segundo álbum.

4. Dream a little dream of me ft. Louis Amstrong







La canción fue grabada por Wayne King en 1931, y desde entonces ha sido un éxito interpretado por varios artistas. Louis Amstromg y Ella Fitzgerald hicieron la versión más reconocida después de la que hicieron The Mamas & the Papas, en 1968.