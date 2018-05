Brasil y Colombia convergen en ‘Encuentro’, el nuevo álbum de Chabuco

El quinto álbum de producción de Chabuco Martínez lo llevará a explorar el vallenato como nunca lo ha escuchado.

José Darío Martínez, conocido por melómanos en toda la geografía nacional como Chabuco, es la prueba viva de que la música es un camino que nunca se termina de descubrir. Este artista oriundo de Valledupar canta vallenato con una copa de ron, guitarra en mano y rodeado de sus amigos parranderos.

Sin embargo, cuando empieza a tocar los primeros acordes en su guitarra no se escucha el vallenato de los hermanos Zuleta, ni se parece a las parrandas de Escalona. Suena más bien como a un Pablo Milanés, Los Panchos, Los Tres Ases y los boleros con los que creció en la tierra del sombrero vueltiao.

“Mi padre, Hugues Martínez, fue el guitarrista de los hermanos Zuleta durante 43 años. Gracias a él se parrandeaba en la casa y se escuchaban los boleros que marcaron mi infancia hasta hoy”, recordó Chabuco, quién llegó hace 24 años a Bogotá para empezar su carrera musical y tocar un vallenato diferente o como él lo dice: “poner al vallenato es ese lugar donde me sienta cómodo para cantarlo”.

Esta apuesta le dio a Chabuco una identidad única. Los demás músicos no podían creer que estaban escuchando un legítimo vallenato de Valledupar. “Cuando yo le digo a la gente de donde soy no lo pueden creer y eso es porque no saben que se puede cantar boleros y vallenato a la vez”.

Sumada a esta habilidad, Chabuco confiesa que le gusta ‘cocinar su música a fuego lento’, porque así tiene el tiempo de estudiar a fondo un género musical que lo enamore y lo motive a llevar al vallenato.

Así sucedió con sus primeros proyectos ‘Morirme de Amor’ (2002), ‘Nació mi poesía’ (2008) y ‘Clásicos Café La Bolsa’ (2010), en los que incursionó en formatos del jazz moderno; luego viajó a España y probó con el flamenco en su álbum ‘De Ida y Vuelta’ (2013).

Ahora Chabuco vuelve a la escena musical con ‘Encuentro’, su quinto álbum de producción que combina la música brasilera y el vallenato. “Desde niño quería hacer un álbum así, porque en mi casa ponían mucho la música de Toquinho y su ‘Garota de Ipanema’. Sin embargo, tuve que esperar hasta este momento porque Brasil aún lo sentía lejos”.

Por eso, el artista de 40 años cree que su nuevo álbum es un disco de recuerdos que por fin pudo plasmar con los mejores exponentes del género como el productor Swami Jr., a quien encontró por YouTube.

“De inmediato le escribí un correo y me llamó. Lo primero que me llamó la atención de Swami fue que hablaba un español cubano y eso fue porque él le hizo varios discos con Maria Bethania y Omara Portuondo”, comentó Chambuco.

Con un peso pesado de la música bossa nova, Chabuco llamó a otros colegas como Vicente García y José Quiñones. “Somos muy amigos y nos reímos mucho. Por ejemplo, con ellos dos hicimos una canción sobre una mujer llamada ‘Margarita’ y quedó increíble”, resaltó.

Por último, Chabuco invitó a Alejandro Sanz para marcar su álbum con una colaboración ambiciosa que pondría su disco un nivel más allá de lo que se propuso.

“Alejandro es otro hermano de la música y de la vida. Lo invité a grabar sin decirle que se trataba de un vallenato. Solo le dije que nos reuniéramos en Brasil para grabar un disco. Cuando lo terminamos le dije: ‘cantaste un vallenato’ y Alejo no se lo podía creer”.

Chabuco convirtió su ‘Encuentro’ en otro lienzo más para la colección de melómanos que están listos para experimentar nuevos sonidos y decir: “no sabía que la música tenía este poder”. Por eso, más allá de un disco, Chabuco creó un arte en sí mismo que la gente nunca se espera.

“Si escuchas el disco te vas a encontrar con notas de bossa nova y vallenato, porque está pensado para escucharse universalmente. De hecho este álbum es la suma de todo lo que soy, es decir, un guajiro de la Provincia, que ama el vallenato, los boleros, el flamenco y toda la música folclórica”, concluye Chabuco, quien revela que está ansioso por seguir explorando los sonidos que le ofrece Latinoamérica y Europa.