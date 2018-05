Dirty Computer, de Janelle Monaé: Disco de la semana

La cantante, que también se ha consolidado como actriz, lanzó su nuevo disco acompañado de un minifilme conceptual.

Dirty Computer

BAD BOY

Desde 2013, cuando Janelle Monaé lanzó The Electric Lady, su segundo LP, la cantante de Kansas pareció dedicarse a explorar otros rumbos. Y es que ella es tan talentosa, que sus actuaciones en Hidden Figures y Moonlight la convirtieron, además, en una actriz respetada y reconocida por sus pares, mientras participaba en el nuevo disco de Grimes y contribuía, además, a la banda sonora de la serie de Netflix The Get Down.

Su nuevo disco da cuenta de su inmensa creatividad. Los sencillos Django Jane, Make me feel, Pynk y I like that han dado cuenta de un disco lleno de matices, en el que Monaé ha explorado una especie de ciencia ficción en la música y en sus letras. El disco, además, está acompañado de un pequeño filme que une narrativamente todas las canciones, al estilo del ‘Lemonade’ de Beyoncé.