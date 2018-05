Hora de bailar con Golden, lo nuevo de Kylie Minogue

Lo nuevo de la diva australiana llega mezclando el country y la música para discotecas.

KYLIE MINOGUE

Golden

¿Un disco acústico de Kylie Minogue? No del todo, pero sí hay una presencia más grande de guitarras acústicas que de autoune en Golden, el décimo cuarto disco de la cantante australiana, dejó a un lado los himnos de la pista de baile para entrar al mundo de las guitarras y, para mayor sorpresa, el mundo del country.

Hay que decir que, siendo Kylie la diva que es, Golden no pasará mucho tiempo entre los graneros ni lejos de las discotecas llenas de neón, y que no faltarán mil remixes de sus canciones. Especial mención merece Lifetime to repair, el inevitable sencillo bailable que sin duda bailaremos hasta el cansancio.