Tómese un rato para conocer a Cardi B

La primera rapera en llegar al tope de las listas Billboard desde 1998 se merece toda nuestra atención. Conózcala aquí.

CARDI B

Invasion of Privacy

¿Cómo empezar a hablar de Cardi Bi en una revista como Diners? Hay que decir, primero, que la artista, nacida en el Bronx (Nueva York) y cuyo nombre completo es Belcalis Almazar, es casi tan famosa por su sentido del humor como por la calidad de sus rimas.

Su estilo desenfadado la han convertido en una favorita de los programas de entrevistas en el mundo, y esto se refleja en la totalidad de su primer disco: Invasion of Privacy, que, por cierto, llegó a ser disco de oro a las pocas horas de haber salido a la venta. Su primer sencillo, “Bodak Yellow”, que vio la luz en febrero de 2017, fue el primer sencillo de una mujer rapera en llegar al tope de la lista Billboard 100 desde 1998, cuando Lauryn Hill lanzó The Miseducation of Lauryn Hill.

Cardi B es, según la revista Rolling Stone, “diseñada en el laboratorio de un científico loco como una estrella perfecta de pop. Tiene la sutileza de Jarvis Cocker, Dolly Parton o Al Green, una estrella que ha tenido tiempo de crecer en privado y ensayar el papel, así que cuando lo logra en grande, parece como si hubiera caído del cielo completamente armada, el doble de sabia que todos los demás”.