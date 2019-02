Aunque Colombia es el país invitado en la nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la lista de invitados internacionales es amplia. Le contamos los principales.

Después de que Macondo, en el 2015, fuera “el país” invitado a la Feria Internacional del Libro de Bogotá, le siguieron Holanda, Francia y Argentina. Para esta edición, que se llevará a cabo del 25 de abril al 6 de mayo, el invitado será Colombia. La razón: se cumplen 200 años de la Batalla de Boyacá.

Aunque el tema de Colombia como país invitado de su propia feria no ha escapado del debate, la decisión ya está tomada, y como los anteriores invitados, contará con un pabellón propio, que estará dividido en 5 espacios dedicados a mujeres, indígenas, soldados, esclavos y pardos.

Pero no quiere decir que no haya una robusta propuesta de invitados internacionales. El primero para destacar es el argentino Martín Caparrós, escritor de columnas de opinión en The New York Times y de entregas especiales para otros diarios como El País, de España. Su novela El hambre, en donde explora cómo se vive este concepto en varios países de África y América, ha sido traducida a más de 20 idiomas. Caparrós también es reconocido por sus crónicas sobre ciudades y fútbol. En el marco de la feria participará en charlas sobre la identidad latinoamericana y el fútbol.

Otro de los invitados es Rosa Montero, quien viene a presentar Los tiempos del odio, su libro más reciente, en donde continúa la historia de su personaje más famoso: Bruna Husky. Montero será parte de algunas mesas de diálogo en donde se discutirá sobre la tentación de la tiranía, por qué el poder siempre elige a las mismas víctimas y por supuesto, su nuevo libro.

La escritora estadounidense Lionel Shriver es la autora de Tenemos que hablar de Kevin, el thriller que luego tuvo una adaptación cinematográfica y fue una de las películas más exitosas del Festival de Cannes de 2011. En este libro, Shriver aborda la maldad innata en el ser humano.

En la franja Palabras para la reconciliación está confirmada la presencia de Reza Aslan, un escritor e intelectual que cuenta la nacionalidad estadounidense e iraní. Es un experto en temas de religión y sobre todo, del islam. Una entrevista que dio para CNN y que se viralizó, en donde explica las verdades y mitos que existen en torno a la religión de los musulmanes, lo convirtieron en uno los referentes para consultar en el debate en torno al islam.

Otros invitados destacados son el escritor y cineasta Edgardo Cozarinsky, ganador del Premio Gabriel García Márquez de cuento de 2018, Gary Lanchman, uno de los fundadores del grupo musical Blondie, y Leila Guerriero, quien presentará su más reciente libro Plano Americano, en el que reúne retratos de artistas como Nicanor Parra. Además, participará en las mesas del encuentro de periodismo, la sensibilidad creativa de Latinoamérica y darle orden a la realidad.