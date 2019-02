Vea los cinco libros recomendados por Piedad Bonnett

Donde nadie me espere es la más reciente novela de la escritora amalfitana. Con Diners compartió los cinco libros que, consciente e inconscientemente, incidieron en su escritura.

El corazón es un cazador solitario

Carson McCullers

En esta novela, que leí muy joven y no he vuelto a leer, una adolescente muy alta, que no encaja y pasa largas horas en la cocina, con su buena amiga negra, conoce a un hombre sordo, John Singer, y a su amigo obeso, con un retraso aparente, y establece con ellos una relación que revela la soledad de cada uno.

El guardián entre el centeno

J. D. Salinger

Esta novela narra los días de Holden Caufield, un jovencito al que han expulsado del colegio, y que ha perdido a su hermano, víctima de leucemia. El lector lo acompaña durante ese extraño periodo de su vida en que deambula por Nueva York, en estado de desasosiego. Un tiempo después nos enteramos de que está “enfermo” y que regresará pronto al colegio, en lo que podemos interpretar como un desajuste psicológico.

Lulú

Mircea Cartarescu

Un autor rumano, que escribió una novela breve en la que un personaje con una imaginación enfermiza y delirante nos cuenta de un enamoramiento extraño en sus días de colegio. Barroca y poética, esta hermosa novela nos habla también del universo de los desadaptados.

El mar

John Banville

En esta novela, como en algunas otras del autor, el protagonista, un crítico de arte, se retira a la casa donde pasaba vacaciones de niño, a pasar la pena por la pérdida de su mujer. Allí lo asedian los fantasmas de la memoria, y el recuerdo de un par de niños, gemelos, cuyas vidas terminaron de manera trágica. A Banville le debo la idea de una casa como refugio, y ese filo entre cordura y locura en el que suelen moverse sus personajes. La presencia de gemelos es una coincidencia, porque en mi historia el hecho está inspirado en unos hermanos reales.

El cielo es azul, la tierra blanca

Hiromi Kawakami

Una autora que suele trabajar con personajes jóvenes, solitarios y desadaptados. En esta novela se cuenta la historia de una solitaria chica de 35 años que se encuentra con un viejo profeso, y establece con él una extraña relación afectiva que gira alrededor de la comida y de largos silencios. Su prosa es bella, tan poética como la de Banville.