La biblioteca de Samanta Schweblin

La escritora argentina compartió con Diners los cinco libros que más ama y que inspiraron sus obras.

MUY LEJOS DE CASA

PAUL BOWLES

Es una novela muy chiquita. Se trata de una mujer que visita a su hermano pintor en una zona aislada de África; es también del choque de dos culturas, y sobre todo, de la atracción y el temor que nos provoca lo desconocido. Hay, además, una edición de Seix Barral que trae ilustraciones del gran Michel Barceló.

EL PROCESO

FRANZ KAFKA

Recuerdo que lo leí de la biblioteca de una amiga cuando tenía catorce años y luego me llevó a toda la obra de Kafka. Lo que más me impactó fue la idea de espacialidad, el entorno físico que nos rodea como algo flexible, que también puede cambiar, asfixiarte, perseguirte, acorralarte. Además de todo el existencialismo, supongo que debe haber sido un libro que me puso a pensar en cosas nuevas y me quedó esa sensación extraña, contradictoria incluso, de haber leído un libro tan opresivo y angustiante, y, sin embargo, ser tan disparador, tan iniciático en muchos sentidos. Está su fuerza, sus novelas no son solo de amor.

Claus y Lucas

Agota Kristof

Su escritura es absolutamente perfecta, por su precisión, oscuridad e inteligencia. Es una novela que está hablando todo el tiempo sobre la relatividad de la verdad en nuestras vidas. Nunca había visto esta noción en lo literario de una manera tan tangible. Se trata de la historia de dos gemelos huérfanos que quedan a merced de su abuela, una mujer bastante cruel y loca, en la Hungría tomada por los alemanes. Los chicos llevan un diario, en el que intentan dejar asentado algunas visiones del mundo y sus progresos en la vida. Son tres libros, en realidad, y la saga gira siempre alrededor de esta pareja de hermanos, pero la idea acerca de lo que es o no es la verdad, lo que es o no es la inocencia y el dolor, va virando, contradiciéndose.

Cuentos fantásticos

Adolfo Bioy Casares

Fue otro libro muy importante. Me puso a pensar y a escribir sobre el género fantástico. Me gustan estos cuentos oscuros, aparentemente simples, que parecen ir hacia un lugar aún más tenebroso, pero en el fondo se detienen siempre en lo humano, en los diálogos más existenciales, en las sospechas de lo que podría estar pasando, como La trama celeste, El perjurio de la nieve, El lado de la sombra, El calamar opta por su tinta.

El tercer policía

Flann O’Brien

Es un libro increíble, una mezcla entre filosofía policial y suspenso. Puede sonar un poco delirante, pero en su lectura todo tiene una definición y una contundencia arrasadora: hay un hombre que ha matado a otro, y uno más que tiene problemas con los átomos del asiento de su bicicleta. Hay gente desapareciendo en el pueblo, y un tercer policía, por supuesto, que es la clave de todo. Una novela kafkiana, si Kafka hubiera escrito policiales, con claros tintes filosóficos y mucha arrogancia –de la que se agradece– para moverse entre los límites de los géneros, los personajes y el propio lector.