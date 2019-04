Parque de los sueños, la película que enseña a tomar riesgos luego de una desilusión

Se acaba de estrenar en las salas de cine del país Parque de los sueños, una cinta que refleja la vida de una familia de inmigrantes y sus conflictos internos.

María tiene 60 años. Es suave, tranquila y sumisa. Tiene un esposo y dos hijos adultos. No vive en su país natal, emigró a otra nación, muy lejos de casa para tener una mejor vida. No habla bien el idioma, no trabajan ni tiene amigos, pero un día descubre que su esposo le es infiel con una mujer mucho más joven y eso la anima a cambiar su vida monótona, a arriesgarse, a conocer gente y hacer un viaje.

En síntesis, de eso se trata Parque de los sueños, una película protagonizada por la actriz Pei-Pei Cheng (El tigre y el dragón), que narra una historia que puede suceder en cualquier lugar del planeta, pero que es contada con un humor y estilo muy particular.

En la cinta, dirigida por Mina Shum, una cineasta independiente nacida en Hong Kong, pero criada en Canadá, también participa la actriz Sandra Oh (Grey’s Anatomy).

Oh interpreta a la hija de María, la segunda generación de inmigrantes, quien tiene una visión muy diferente de la familia y de cómo asumir las relaciones, sobre todo, teniendo un padre dominante y rencoroso, que no le habla a su otro hijo hace más de una década.

Sin duda, el show se lo lleva el papel de Cheng, una mujer enternecedora, que decide buscar trabajo sin tener casi experiencia; hacerse amigos de sus vecinos, que también tienen serios problemas, y hasta aprender a montar bicicleta, porque antes no se había atrevido y al final, logra empoderarse para asumir su vida desde otra perspectiva.