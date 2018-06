Robert Pattinson, Jennifer Garner y Jake Gyllenhaal en lo último del cine

Vea aquí los trailers de las nuevas películas de Hollywood que llegan para la segunda mitad del 2018.

Damsel







Esta película dirigida por los hermanos Zellner, aprovecha el talento de Mia Wasikowska y de Robert Pattinson para crear un western con tintes de comedia. Aunque parecería un género muerto, una vez más se ha apostado por reposicionarlo, según Zellner, para las nuevas generaciones.

La historia gira alrededor de “Samuel Alabaste (Pattinson), un pionero adinerado que se aventura a la frontera americana para casarse con el amor de su vida, Penélope (Wasikowska). Parecería un viaje sencillo, pero se torna engañoso, lo que difumina las líneas entre héroe, el villano y la damisela”, de acuerdo a la sinopsis oficial.

Peppermint







Jennifer Garner es la protagonista de este nuevo thriller de venganza dirigido por Pierre Morel (The Transporter). En esta historia, Garner interpreta a Riley Ford, cuyo esposo e hija son asesinados por miembros de un cartel de drogas. Riley, dispuesta a todo, decide arrebatarle a los asesinos la misma vida que a ella le quitaron.

‘Peppermint’ es una producción llena de acción, armas, incendio, ataques y enfrentamientos, todo por la venganza. Se espera que su lanzamiento sea a principios de Noviembre de 2018.

The Sisters Brothers







Tras llevarse la Palma de Oro en Cannes por ‘Deephan’, Jacques Audiard vuelve con su primera incursión de western en Hollywood, que contará con la participación de Joaquin Phoenix, John C. Reilly y Jake Gyllenhaal.

Basada en la novela de Patrick Dewitt, cuenta la historia de los hermanos Eli y Charlie, contratados para asesinar a Hermann Kermit Warm, buscador de oro en 1851. Después de llegar a San Francisco desde Oregón, una jugosa oferta cambiará sus planes.

A Simple Favor







Dirigida por Paul Freig, un reconocido director de comedia, ‘A simple Favor’ es uno de los grandes estrenos del año, ya que es la primera vez que Freig se arriesga a producir un thriller, protagonizado además, por Blake Lively y Anna Kendrick.

Con este segundo tráiler, se amplía un poco la historia de la adaptación de la novela de Darcey Bell, que sigue la trama de Stephanie (Kendrick), una videoblogger que empieza a investigar la extraña desaparición de su amiga Emily (Lively). Aunque parece ser una línea argumentativa muy repetitiva, la fotografía y producción de suspenso alrededor de la historia, prometen un thriller psicológico al estilo de ‘Psicosis’

Wildlife







Finalmente está disponible el primer tráiler de una de las películas más esperadas e interesantes del año, ‘Wildlife’. Basada en la novela de Richard Ford, esta película es el debut del director Paul Dano, que cuenta con la participación de Jake Gyllenhall y Carey Mulligan como protagonistas, quienes dan vida a un matrimonio en crisis.

“En el libro de Richard me ví a mí mismo y a otros muchos. Siempre he querido hacer películas y siempre he sabido que, de hacerlas, serían sobre la familia”, declaró Paul Dano.

Down A Dark Hall







Dirigida por Rodrigo Cortés y protagonizada por Uma Thurman y AnnaSophia Robb, ‘Down A Dark Hall’ es definida como un clásico gótico para adultos jóvenes.

La historia gira alrededor de cinco jóvenes problemáticas que son obligadas a realizar un programa experimental de enseñanza dirigido por Madame Duret (Thurman) en el internato Blackwood, donde sucederán muchas cosas extrañas que harán imposible distinguir entre la realidad y el sueño.

Cada Día







Basada en el best-seller de David Levithan, esta cinta narra la historia de Riannon, una chica que se enamora de un ente misterioso llamado ‘A’, el cual habita en un cuerpo diferente cada día. Juntos lucharán cada día por encontrarse y llevar su amor más allá del mundo material.

La película es protagonizada por Angourie Rice (‘The nice guys’) y Debby Ryan (‘Rip Tide’), entre otros. ‘Cada día’, estrenará en Colombia el próximo 21 de junio.