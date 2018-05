Beautiful Boy: ¿Un Oscar para Timothée Chalamet?

Amazon Studios lanzó dos (mínimos) adelantos de su nueva película, protagonizada por Steve Carrell y Timothée Chalamet.

Beautiful boy narra la historia real de David y Nic Sheff, padre e hijo, y el camino que ambos tuvieron que recorrer cuando Nic desarrolló una adicción a la metanfetamina.

La cinta está basada en las memorias del padre, ‘Beautiful boy: a father’s journey through his son’s addiction’. Se estrenará en octubre de 2018, y desde ya se habla de posibles nominaciones al Oscar tanto para Chalamet, quien estuvo nominado este año por su papel en Call me by your name, como para Carrell, quien compitió por la estatuilla en 2014 por su papel en Foxcatcher.