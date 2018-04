Ya está disponible el tráiler de Hot Summer Nights, la nueva película de Timothée Chalamet

El actor de 22 años, que saltó a la fama en 2017 con sus papeles en Call me by your name y Lady Bird, regresa en julio a la pantalla grande.

Si usted todavía no conoce a Timothée Chalamet, prepárese, porque el joven actor de 22 años está tomándose el mundo.

En 2017, su participación en la bellísima Call me by your name, de Luca Guadagnino, le valió una nominación al Oscar como mejor actor principal (convirtiéndose así en el nominado más joven en esta categoría desde 1939), al Globo de Oro, el Screen Actor’s Guild, y el BAFTA. Es más, por su papel recibió 33 premios en distintos festivales y reconocimientos de la crítica.

Como si eso fuera poco, el mismo año se estrenó Lady Bird, el debut como directora de la actriz Greta Gerwig, que recibió a su vez un Globo de Oro como mejor película musical y de comedia, mejor actriz de comedia por el papel de Saoirse Ronan, y nominaciones al Oscar para Gerwig y Ronan. Chalamet hizo el papel del interés romántico de la protagonista, y de paso conquistó los corazones que no vieron Call me by your name.

Desde entonces, la crítica y el público lo aman por igual. Las adolescentes enloquecidas lo persiguen por la calle, sus directores lo comparan con Christian Bale y Daniel Day-Lewis, y la revista Interview lo declaró “El nuevo Leonardo DiCaprio”, no solo por su talento, sino porque despierta una adoración semejante a la que persiguió a DiCaprio después del estreno de Titanic.

Hot Summer Nights, la película que Chalamet estrenará en 2018, hace parte del catálogo de la productora A24, una casa independiente que silenciosamente ha ido acumulando éxitos como Lady Bird, The Disaster Artist y Room, entre otras. Cuenta la historia de Daniel (Chalamet), un adolescente en los años noventa que debe visitar durante el verano a su abuela en Cape Cod, Massachussets.

Vea el tráiler a continuación: