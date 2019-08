Las canciones favoritas de Compañía Ilimitada

Canciones de Juancho

Blackbird

Paul McCartney

Me impactó su manera clásica, con la que al mismo tiempo rompe los esquemas tradicionales de una buena canción en el rock and roll. No la he dejado de tocar desde que la aprendí a interpretar; su melodía, su construcción y la voz magistral de McCartney hicieron que la guardara en mi inconsciente y así influyó en muchas de mis canciones.

Let It Be

The Beatles

El primer disco que compré en mi vida fue Let It Be. Los Beatles, y especialmente Paul McCartney, han sido mis profesores y de ellos he aprendido muchas cosas. Forma parte esencial de mi discografía de la vida, tenía diez años cuando la oí y dije: junto mis ahorros y compro el disco.

Don’t Let the Sun Go Down on Me

Elton John

Otro de mis profesores de la vida es Elton John; al oírlo tocar piano y componer como lo hace, es imposible no aprender; de hecho, siempre quise emularlo en muchas cosas. Soy pianista, su influencia en mí es notable. Esta es la canción que más me gusta de toda su discografía. Si tuviera que escoger una nada más, sería esta.

Satisfaction

The Rolling Stones

Cuando la oí me dio una sensación de vitalidad, dinamismo, de un nuevo sonido que llegaba a la historia del rock. La escuché sin saber nada sobre dinámica, construcción, producción, pero posteriormente, cuando conocí a Andrew Loog Oldham, su productor, tomó más relevancia para mí.

If I Laugh

Cat Stevens

Uno de mis artistas preferidos es Cat Stevens. Ha sido parte integral de mis influencias y le he aprendido bastante. En esta canción siento una melodía espléndida y una manera de tocar la guitarra espectacular. Siempre me gustó.

Canciones de Piyo

Mundo de imágenes

Banda Nueva

Este álbum nos guió a convertirnos en una banda más seria de rock. Estábamos aún en el colegio y la vimos tocar. La salida de La Gran Feria nos voló la cabeza en 1975, un álbum de rock nacional hecho todo en español, con mezclas clásicas, latinas e instrumentos de percusión más criollos. Todo el álbum es un recorrido maravilloso por el rock capital. Emiliano Pinilla tiene una contundencia política única.

Siloé (versión Andrew Loog Oldham)

Compañía Ilimitada

Esta canción, la piedra Roseta del rock nacional, es el eslabón conector de lo que habían hecho Banda Nueva, Flippers, la generación anterior, y nosotros. Ahí comenzó, para mí, la era del rock en español en Colombia. Seguramente había más bandas en otras ciudades y aunque éramos underground y tocábamos en bares pequeños, esta canción tenía una gran difusión clandestina en casetes, en universidades, donde la habían pirateado.

Sevilla

Miguel Bosé

Vi a Miguel Bosé en el Reinado Nacional de la Belleza; vi su show maquillado, vestido como Bowie, arreglado y sonando como él. Me voló la cabeza. A través de ese álbum descubrí que hacer rock en español era viable, que ser transgresor de los elementos estéticos no convencionales era la forma de hacerlo y que la pluma, el sonido y la moda eran el caldo de cultivo para dejar una huella.

Éxtasis

Charly García

Seleccionar solo una canción del rock argentino fue muy difícil, pero escojo esta porque energéticamente me ha traído muy buena vibra. Es la narración perfecta de un trip de éxtasis, sin decir nada más o menos, una canción a las drogas químicas y está muy bien narrada (risas). Lo vi en el Camarín del Carmen en el 89, cuando salió en pijama a cantarla y con tanque de oxígeno para que la altura no lo matara.

Dónde estabais

La Unión

La visito de cuando en cuando; salió a principios de los noventa y todavía vivíamos en una época muy compleja. Me pone en la mitad del caos. Más que de amor es un pedido de auxilio, de ayuda, y a veces, aunque es rítmica y rápida, logra capturar una especie de angustia y acelere cuando hay desconcierto en el ambiente frente a una ausencia o pérdida. Una pequeña joya que dura 2’45 nada más.