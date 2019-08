Los cinco libros favoritos de Yolanda Ruiz

EL RUIDO DE LAS COSAS AL CAER

JUAN GABRIEL VÁSQUEZ

Un libro magnífico que retrata a una generación con maestría y con la prosa del que creo es uno de los mejores escritores de nuestro tiempo. Con una estructura compleja, pero que se deja leer con facilidad, es también un ejercicio de memoria que refleja de manera especial una época, un momento, unos dolores que nos marcaron a muchos. A todas estas lecturas acudí cuando, en mi tarea de escritora primeriza, me quedaba varada y sin camino. Alejandro Gaviria, Bogotá, ARIEL, 2019. 219 páginas.

Poesía

Wislawa Sszymborska

Más que un libro es una obra poética que toca el alma de manera sencilla y cotidiana. La descubrí de la mano de mi hija cuando ella estudiaba Literatura y hoy me resulta imprescindible. La poeta polaca, premio Nobel de Literatura, muestra que la poesía puede ser para todos. No es trivial, es profunda y contundente, pero sin construcciones rebuscadas ni pretensiones extrañas.

Pedro páramo

Juan Rulfo

Es una obra maestra en todo el sentido de la palabra. Me maravillaron esas voces que hablan del otro lado de la muerte, una prosa perfecta y un tema al mismo tiempo distinto y cercano. Nací el Día de los Muertos y por eso el misterio que encarna el más allá tiene para mí una fascinación permanente. No es raro que la primera lectura de este libro me hubiera dejado enganchada. Vuelvo a él una y otra vez.

Cuentos completos

Julio Cortázar

Es uno de mis autores favoritos y sus cuentos resultaron un descubrimiento descomunal cuando era muy joven. No sabía hasta entonces que pudiera caber tanta magia en tan pocas páginas. Cada historia es un instante, un universo que sacude. Me atraparon y los tengo a la mano siempre. Por Cortázar mantengo el gusto por los relatos cortos.

Gabo periodista

Antología de Héctor Feliciano

De manera más reciente incorporé a los libros de cabecera esta edición de la FNPI con las crónicas, columnas y demás trabajos periodísticos de Gabriel García Márquez. En mi trabajo, Gabo es el maestro siempre. Repaso sus textos porque siguen vigentes y porque nos muestra que ante un gran escritor no hay un tema menor. Los comentarios de los colegas que hicieron la selección nos ayudan a entender mejor esa faceta de la vida del gran escritor, que fue antes que otra cosa, un gran reportero.