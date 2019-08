Las crónicas del taco y otros 4 documentales para amantes de la cocina

Las crónicas del taco

“No hay tacos sin México, no hay México sin tacos”. Esta serie cuenta la historia del plato más representativo de la gastronomía de este país. En seis capítulos cuentan la historia de los tacos al pastor, los de canasta, los de barbacoa, de carnitas, de asada y guisados. Cada uno de ellos tiene un origen particular, una forma tradicional de prepararlos y, aunque no lo crea, un momento especial del día para comerlos.

Además de contar con la opinión de chefs e historiadores gastronómicos, el documental acompaña a las personas que viven de vender tacos día a día, ya sea en grandes restaurantes, locales pequeños y bicicletas que recorren las ciudades mexicanas.

Somebody feed Phil

El creador de la comedia Everybody loves Raymond, Philip Rosenthal, también es un apasionado por la comida y los viajes. En esta serie recorre diferentes ciudades del mundo en busca de los restaurantes típicos, los tragos y los platos más extraños y tradicionales de cada país.

Su travesía lo ha llevado por ciudades como Dublín, Buenos Aires, Ciudad del Cabo, Copenhage, Ciudad de México y Lisboa, entre otras.

Keep it Canada with Matty Matheson

Matty Matheson es uno de los chefs más populares (y más graciosos) de la historia de Canadá. Es dueño de dos restaurantes en Toronto, pero en esta serie recorre los rincones más lejanos e inhóspitos del país en busca de los platos más deliciosos.

En cada capítulo viaja para conocer granjeros, dueños de restaurantes, otros cocineros y pescadores que se encargan de mostrarle las tradiciones de Canadá.

The chef show

Fuera de ser uno de los directores y productores más importantes de Hollywood (además del novio millonario de Mónica, en Friends) Jon Favreau también es un fanático de la cocina.

En este show viaja junto al chef Roy Choi por Estados Unidos en busca de la mejor comida. Junto a él también aparecen otras celebridades como Gwyneth Paltrow, Bill Burr, Robert Downey Jr. y Tom Holland. Además, cocina junto a otros reconocidos cocineros, como el genio de las barbacoas Aaron Franklin y el gurú de los restaurantes David Chang.

Bizarre food



Este ya es un clásico de las series de comida. En cada capítulo, el chef Andrew Zimmern recorre los destinos más exóticos del mundo probando comida apta solo para valientes.

En cada lugar prueba insectos, vísceras de animales y vegetales olorosos que no cualquier persona es capaz de probar, pero que para él hacen parte de la experiencia completa de visitar un lugar nuevo.