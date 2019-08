Vea el tráiler de The Irishman, la nueva película de Martin Scorsese

The Irishman, dirigida por el legendario Martin Scorsese, quiere poner a Netflix, nuevamente, entre los candidatos favoritos en los Globo de Oro y los Premios Óscar del próximo año.

Esta película revive la historia de la desaparición del líder sindicalista estadounidense Jimmy Hoffa (Al Pacino), relatada por el veterano Frank Sheeran (Robert De Niro), uno de los estafadores y sicarios más famosos de los Estados Unidos.

El guion fue elaborado por Steven Zaillian, conocido por escribir La lista de Schindler (1993), Ganster Americano (2007), El juego de la fortuna (2011), La chica del dragón tatuado (2011), entre otras películas.

Seguramente, si le gustan las películas de mafias estadounidenses, el nombre de Jimmy Hoffa no le resultará extraño, pues fue señalado de corrupción, asesinatos y chantajes a políticos, y aun así permaneció en su puesto de trabajo durante varios años, hasta que fue a prisión durante 7 años, luego pudo salir con el perdón presidencial de Nixon y luego desapareció misteriosamente después de reunirse con dos líderes de la mafia.

Aunque el gobierno de Estados Unidos lo estuvo buscando, nunca se supo su paradero, solo treinta años después, tras la publicación del libro ‘I Hear You Paint Houses: Frank ‘The Irishman’ Sheeran And Closing The Case On Jimmy Hoffa, escrito por Charles Brandt, el abogado de Frank Sheeran.

El reparto lo completa Joe Pesci (Goodfellas, 1990), Harvey Keitel (Perros de Reserva, 1992), Ray Romano (Everybody Loves Raymond, 2005), Bobby Cannavale (Ant-Man, 2015), Anna Paquin (True Blood, 2008) y Stephen Graham (Snatch: Cerdos y Diamantes, 2000).

La apuesta está respaldada por el ojo crítico de Martin Scorsese y la producción estuvo a cargo de Robert De Niro, Emma Tillinger Koskoff (El lobo de Wall Street) e Irwin Winkler (Rocky), entre otros. El diseño de fotografía estuvo en las manos del mexicano Rodrigo Prieto, reconocido por su trabajo en Amores Perros (2000), Babel (2006), y El secreto de la montaña (2005).