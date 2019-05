10 actores que no pueden compartir un set de grabación

En todos los trabajos es normal que haya quienes no se llevan bien por uno u otro motivo, y el mundo del cine y la televisión, no son la excepción.

Actuar en una serie o película es, finalmente, un trabajo como cualquiera. Se debe cumplir con horarios y responsabilidades. Durante largas jornadas de grabación, que implican un trabajo en equipo, los actores comparten con muchas personas al mismo tiempo, lo que puede ser muy incómodo, sobre todo, hay una (o varias) que no soportan.

Nadie está excento de que alguien le caiga mal en el trabajo, esa es una realidad, y algunas parejas de actores han tenido este problema en el set o se ha desarrollado esa relación durante el rodaje. Estos son algunos actores que no se soportan.

Lena Heady y Jerome Flynn – Game of Thrones

A principio de los 2000, esta pareja que interpretó a Cersei y Bronn, en Game of Thrones, tuvieron una relación que no terminó bien. Una fuente le dijo al diario The Telegraph que ellos no hablan desde entonces y que ni siquiera podían estar al mismo tiempo en la misma habitación.

Esto puede ser verdad, porque si se revisa la serie, nunca aparecen en una escena juntos, incluso los guionistas debían inventar excusas para hacer que uno saliera de la escena y pudiera aparecer el otro, como cuando Cersei, por un intermediario, le pide a Bronn que mate a sus hermanos, Tyrion y Jamie, por haber ido a pelear por Winterfell en la batalla contra los muertos..

Kim Cattrall y Sarah Jessica Parker – Sex and the City

Pese a que en la serie los personajes de este par de actrices eran grandes amigas, en la vida real no se soportaban. Se dice que hubo problemas entre las dos debido a que Parker tenía un sueldo más alto que Cattrall, lo que sería el motivo principal de su enemistad.

Janet Hubert y Will Smith – El principe de Bel-Air

Pese a lo que se podría pensar, Will Smith puede ser una persona muy difícil para trabajar. Durante años él y la tía Vivian no se llevaron bien, lo que llevó a que Hubert fuera destituida en 1993 y reemplazada por Daphne Rei, quien terminó interpretándola hasta el final de la serie.

En un libro publicado por ella acusó a Will Smith de que modificaba los guiones para tener más protagonismo y de poner cláusulas para que él tuviera más promoción. Incluso Tatyana M. Ali se unió a Hubert y dijo que en ocasiones tardaban mucho en las grabaciones porque Smith confundía los diálogos.

Claire Danes y Damian Lewis – Homeland

Los protagonistas de Homeland se llevaron muy bien durante las primeras dos temporadas de la serie, luego su relación cambió bastante. Durante el rodaje de la siguiente temporada las tensiones entre los dos crecieron y las discusiones eran frecuentes, en parte por la intención de Lewis por acabar anticipadamente la serie.

Kiefer Sutherland y Freddie Prinze Jr. – 24

Para Prinze fue un infierno trabajar durante la octava temporada de 24. Durante la Comic Con de 2014 declaró que Sutherland llegaba tarde y hasta lo obligaba a actuar descalzo para que no se viera tan bajito.