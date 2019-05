Los cinco libros favoritos de María Carolina Hoyos

Desde el fondo del mar, el primer libro de esta periodista bogotana, es una catarsis sanadora y una forma de generar empatía con otros a través del dolor. Con Diners compartió los cinco libros que más la han impactado en la vida.

Los sueños de mi padre

Barack Obama

Es un gran relato, en donde el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, habla desde la ausencia del padre para definir su propia identidad en un contexto que hasta el día de hoy es extremadamente complejo.

Noticia de un secuestro

Gabriel García Márquez

Es un gran libro periodístico y me interesó no solo como periodista, sino también como alguien que había vivido esa historia de cerca. En las palabras de Gabriel García Márquez sentí que mi dolor había sido validado. Además, en el contexto de un país convulsionado, trajo a mi atención que todos los secuestros eran una barbaridad y que nunca deberíamos acostumbrarnos a esto.

La luz difícil

Tomás González

La sexta novela publicada por este escritor colombiano es una historia sencilla y profunda a la vez. Aceptar que cada persona tiene un destino del cual es dueño y respaldar las decisiones, incluso cuando para nosotros significan una pérdida, es un gran acto de amor.

Divorcio en Buda

Sándor Márai

De esta novela se me han grabado varias cosas en el pensamiento y el corazón. Uno de los grandes temas que abarca el libro es el efecto material de la ley; las leyes no son solo palabras, sino conceptos que le dan forma a nuestra cotidianidad, a nuestra relación con la sociedad, hasta con el amor. Una pregunta me generó muchas reflexiones: en qué momento empieza la guerra. La conclusión de Sándor Márai es que comienza cuando en los comedores de los hogares se habla de ella, no cuando se da el primer balazo.

La historia del amor

Nicole Krauss

Es una novela bellísima que habla de la amistad, de la soledad en estos tiempos modernos, de lo fácil que es olvidar que los adultos mayores, que nuestra sociedad muchas veces no considera, han tenido vidas aventureras, intrigantes, plenas o llenas de dolor. Eso es lo que más me marcó.