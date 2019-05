Estos son todos los ganadores de los premios Bafta y Platino 2019

Las películas y series más importantes de Reino Unido e Iberoamérica fueron reconocidas este fin de semana. Conozca a los ganadores y los colombianos destacados.

Los actores, directores, productores y fanáticos del cine se dieron cita en la Riviera Maya, por segundo año consecutivo, para conocer a los ganadores de los Premios Platino, que reconocen el trabajo de las estrellas de Iberoamérica.

La sexta edición de los premios siguieron la tendencia que dejaron los Premios Óscar en febrero y le entregaron cinco estatuillas (Mejor Película de Ficción, Director, Guion, Dirección de Fotografía y Dirección de Sonido) a Roma (2018). Aunque el director mexicano, Alfonso Cuarón, no estuvo presente, las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, nominadas a Mejor Actriz Principal y Actriz de Reparto, recibieron los premios.

Por otro lado, Las herederas (2019), la película realizada en triple colaboración entre Paraguay, Uruguay y Brasil, se llevó el premio a Mejor Ópera Prima de Ficción Iberoamericana, con su historia sobre Chela y Chiquita, dos mujeres que fueron despojadas de sus riquezas por la mala administración, y se ven obligadas a enfrentar una realidad en la que conocen la cárcel, la vida de la calle y vivir sin dinero en Latinoamérica.

Entre tanto, El silencio de otros (2018), de España, se llevó el premio a Mejor Película Documental, por relatar la travesía por la que pasaron las víctimas y supervivientes del régimen franquista involucrados en la “Querella Argentina”, en la que consiguieron que se investigara los crímenes de lesa humanidad cometidos por integrantes de la dictadura.

Colombia, de la mano de la productora Angélica Perea, se llevó el premio a Mejor Dirección de Arte por la reconocida película de Ciro Guerra: Pájaros de Verano (2018). La producción estuvo por encima de otras películas, como por ejemplo, El hombre que mató a Don Quijote (2018), del español Benjamín Fernández, y de la galardonada Roma.

España, a la conquista de los Premios Platino

Los europeos ganaron en 6 categorías con películas y series reconocidas a nivel mundial, entre las que se encuentran Arde Madrid (2018), como Mejor Miniserie, mientras que Un día más con vida (2018), se llevó el premio a Mejor Película Animada, categoría en la que también estuvo nominada la película colombiana Virus Tropical (2017).

El premio a Mejor Música Original se lo llevó Alberto Iglesias con el largometraje Yuli (2018), mientras que Alberto Del Campo se llevó la estatuilla a Mejor Dirección de Montaje por el drama El Reino (2018).

Actores y actrices destacados

El español Antonio De la Torre, de la película El Reino, se llevó el premio a Mejor Interpretación Masculina. Ana Brun hizo lo mismo con Las Herederas. Entre tanto, Diego Luna, de Narcos: México (2018), se llevó el premio a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie, al igual que Cecilia Suárez de la serie La casa de las flores (2018).

En Inglaterra se premiaron las mejores series en los Bafta

Los premios Bafta siempre serán un buen escenario para encontrar series que, tal vez, han pasado desapercibidas en su radar, como por ejemplo, Killing Eve (2018), ganadora de los premios a Mejor Serie Dramática, Actriz Principal (Jodie Comer) y Actriz de Reparto (Fiona Shaw).

Killing Eve, de la BBC América, cuenta la historia de Villanelle, una asesina rusa psicópata y Eve, una espía con la misión de atraparla. Esta serie revive lo mejor de las historias de policías y ladrones en un guion inteligente que muestra cómo las protagonistas se obsesionan la una con la otra, creando un juego de persecusión.

Entre tanto, la serie Patrick Melrose (2018), de Hulu, se llevó el premio a Mejor Miniserie y Mejor Actor con Benedict Cumberbatch. El británico encarna a Patrick Melrose, un hombre con graves problemas psicóticos y una fuerte adicción a la heroína.

Los mejores en la comedia y entretenimiento

El actor Ben Whishaw del drama homosexual, Un escándalo muy inglés (2018), se llevó el premio a Mejor Actor de Reparto. Entre tanto, la actriz Jessica Hynes, de There She Goes (2018), y el actor Steve Pemberton, de Inside No. 9 (2018), se llevaron los galardones a Mejor Actriz y Actor de Comedia. Anthony McPartlin, del Saturday Night de Inglaterra (Declan Donnelly, 2018), se llevó el premio a Mejor Personaje de Entretenimiento.

Por último Great Britain Got Talent y A League of Their Own, ambas de 2018, se llevaron los premios a Mejor Programa de Entretenimiento y Comedia, respectivamente.