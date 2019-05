Las diez canciones favoritas de Inés Gaviria

La artista colombiana, que lanzará próximamente su nuevo trabajo discográfico, Entre canciones, compartió con Diners sus diez canciones favoritas.

Me cuesta tanto olvidarte

Mecano

Esta canción siempre me gustó por la voz de la artista Ana Torroja, los arreglos musicales y la profundidad de su letra.

Cómo hemos cambiado

Presuntos Implicados

Vivía en Chile cuando oí esta canción por primera vez; quise saber de inmediato sobre el grupo musical que la cantaba, salí a comprar el disco y desde ahí me volví su fan número uno.

Amnesia

José José

Siempre cantábamos este bolero en las reuniones de chimenea. Desde que la oí me pareció tan ingenioso el concepto de esconderse tras una amnesia para no querer recordar un amor doloroso, que nunca la olvidé.

Todo a pulmón

Alejandro Lerner

Esa canción marcó a toda una generación. A mí en particular la letra me fascinaba, me parecía valiente y romántica la idea de dedicarse a la música, de no desfallecer y transmitir tanta fuerza con una canción.

Don’t know why

Norah Jones

La dulzura de su voz, la melodía y la letra tan inteligente de despecho la hacen una de mis preferidas. Canción con arreglos de jazz modernos que quieres oír una y otra vez.

Fábula de tres hermanos

Silvio Rodríguez

Con sus canciones aprendí a tocar guitarra. Y creo que esta fue la que más canté en el colegio. Me fascinaba porque contaba una historia de tres hermanos, con sus decisiones y sus destinos. Y, por supuesto, era larguísima.

Seminare

Serú Girán

Casi todas las tardes, cuando volvía del colegio, esta canción la cantaba mi hermano José. Es increíble y me fascinaba llegar a casa para oírla. Unos años más tarde él la grabó en uno de sus discos y me encanta porque su versión es lindísima.

Tears in heaven

Eric Clapton

Creo que es una canción que te hace sentir hasta lo más profundo del alma. La guitarra, la letra, el sentimiento detrás de la historia es impactante, por eso siempre ha sido una de mis favoritas.

Tu fotografía

Gian Marco

Desde que la escuché me enamoré de su melodía, de su letra y de la profundidad de su historia. De extrañar a alguien profundamente y solo tener una fotografía para recordar a esa persona.

Cómo has logrado

Vicente García

Me parece una de las canciones más bonitas de la nueva onda bachata. La voz de Vicente, sus letras y arreglos de sus canciones son la combinación perfecta entre música de buen gusto y ritmo único.