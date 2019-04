After life: la nueva comedia melancólica de Ricky Gervais

Ricky Gervais es famoso por sus comedias, entre ellas The Office, la versión original emitida en Reino Unido. Ahora vuelve con una historia sobre un hombre que pierde a su esposa a causa de una enfermedad y debe seguir adelante con su vida.

¿Cómo se enfrenta la muerte de un ser querido? Para esta situación no hay manual de instrucciones ni guía para saber qué se debe hacer o qué no. Es el caso de Tony, interpretado por Ricky Gervais (The Office, Louie), redactor de un pequeño diario en un pueblo de Inglaterra, a quien se le muere su esposa luego de sufrir de cáncer.

Tony debe aprender a lidiar con su partida, a reorganizar su vida y a intentar convivir con las personas que lo rodean, incluso cuando la sola presencia de algunas de ellas le produce un profundo fastidio.

A pesar de todo lo que pasa por la cabeza de Tony –contemplar el suicidio en una ocasión y mostrarse amargado y enfadado con todo el mundo–, dentro de él hay algo que lo hace querer cambiar y seguir adelante con su vida.

After Life es una tragicomedia que recrea con tristeza y mucho humor negro una tragedia cotidiana, de la que muchas personas no saben cómo salir. La empatía y el rechazo que logra Gervais con su personaje consiguen que la gente se conecte y que en cada capítulo se enganche más con la historia de una persona completamente normal.