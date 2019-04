Ocho colaboraciones de artistas colombianos con músicos internacionales

Para ponerle música al fin de semana y con motivo de la colaboración de Maluma y Madonna, decidimos recordar algunas canciones de artistas colombianos y músicos internacionales.

Maluma presentó su canción Medellín junto a Madonna, la reina del pop Madonna, una colaboración que hace parte del nuevo trabajo del cantante paisa, Madame X y que generó mucha expectativa en la escena musical.

La canción generó buenas y malas críticas entre el público, pero con apenas dos días de publicación , el video ya cuenta con más de siete millones de reproducciones en YouTube, por lo que seguramente se convertirá en un éxito.

Con motivo de este inusual dúo decidimos recordar otras colaboraciones entre artistas colombianos y otras figuras de la música internacional, perfecto para ponerle música al fin de semana.

Madonna, Maluma – Medellín

2019

Madame x

Juanes ft. Nelly Furtado – Fotografía

2002

Un día normal

Shakira ft. Alejandro Sanz – La tortura

2005

Fijación oral vol. 1

Beyoncé ft. Shakira – Beautiful liar

2006

B’Day

Cardi B, J Balvin y Bad Bunny – I like it

2018

Invasion of privacy

Gorillaz ft. Kali Uchis – She´s my collar

2017

Bomba Estéreo ft. Will Smith – Fiesta

2015

Amanecer

Aterciopelados ft. Enrique Bunbury – Te juro que no

1996

La pipa de la paz