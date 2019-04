Playlist: las canciones favoritas de Esteman

El cantante bogotano, que participó en la pasada edición del Festival Estéreo Picnic, compartió con Diners las canciones que componen la banda sonora de su vida.

SCARBOROUGH FAIR

SIMON & GARFUNKEL

Esta banda me marcó porque les gustaba mucho a mis padres. Y esta canción es de esas con las que uno cierra los ojos y lo llevan a la infancia, en mi caso, me recuerda varios viajes, paisajes de carreteras…

BEAT IT

MICHAEL JACKSON

La escuchaba al frente del televisor desde muy pequeño. Siempre fui muy fan de Michael, me gustaron todas sus épocas. Mi papá coleccionaba sus videos musicales y yo llegaba a verlos todos, ¡tenía la videografía completa!

LUZ AZUL

ATERCIOPELADOS

¡Cómo me gustaría esta canción, que la puse en el anuario del colegio! Allí escribí “lo disonante me resbala” (risas).

CON LOS AÑOS QUE ME QUEDAN

GLORIA ESTEFAN

Hace poco la vi en vivo. Ella era un referente para mí, una show girl que se presentaba en escenarios de todo el mundo. Y este es un bolero increíble.

TE LLEVO PARA QUE ME LLEVES

GUSTAVO CERATI

De su disco Amor amarillo, me hace pensar en la época en la que salí del colegio, en mis amigas, era una canción que por alguna razón me liberaba.

KNOW-HOW

KINGS OF CONVENIENCE

Es de mi época de la universidad, de cuando escribí True Love, una de las primeras que hice con mi hermano. Teníamos un grupo de amigos con los que viajábamos y empecé a agarrar el tema de componer con la guitarra.

COEUR D’ARTICHAUT

POLO & PAN

Es una canción que me libera cuando bailo, me recuerda muchas noches sensoriales (risas).

LA VIE EN ROSE

EDITH PIAF

Me hace pensar en mi abuela, me da mucha nostalgia y ganas de actuar; de niño la imitaba; como estudié en colegio francés me encantaba, también me llamaba la atención su histrionismo.

EL BAILE Y EL SALÓN

CAFÉ TACVBA

No solo es una de las mejores canciones de toda la música en español, sino que se apropiaron de un ritmo musical que no era común en Latinoamérica y lo llevaron a ser una canción icónica. Más allá de la letra o lo que supone, comienza a desafiar los temas de identidad, roles y orientación. Una gran influencia a la hora de escribir.

LO QUE CONSTRUIMOS

NATALIA LAFOURCADE

Es una de mis canciones de desamor preferidas. La conocí cuando sacó Mujer divina, en un concierto en La Puerta Grande y luego me invitó a cantar con ella. Un año después sacó Hasta la raíz, el disco del que forma parte esta canción. Me gusta porque la relaciono con mi vida personal.