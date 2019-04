Ocho teorías que tienen especulando a los fanáticos de Game of Thrones

Diners le cuenta ocho teorías de lo que podría pasar en la última temporada de una de las series de televisión más exitosas del planeta.

Ilustraciones: @Heybro_art

Todos los fanáticos de Juego de tronos lo han hecho alguna vez: especular y leer sobre hipótesis y rumores del destino de Jon Snow, Bran Stark y otros de sus famosos personajes. Aquí van ocho posibilidades. Léalo con calma y diviértase.

Littlefinger no está muerto

Teoría: Petyr Baelish no fue asesinado por Arya Stark. Le pagó a una faceless girl para hacerse pasar por él. De esta forma seguiría vivo y planearía sus estrategias y alianzas desde las sombras.

Argumentos a favor: En el capítulo quinto de la séptima temporada, Arya espía a Baelish y lo ve entregarle una moneda a una chica muy parecida a la que ella usó para viajar a Braavos. Nunca se supo qué pasó con esa moneda, pero sí se sabe que no es ningún ingenuo y que se puede esperar cualquier cosa de él.

Argumentos en contra: Quizá esa moneda era para pagar por el asesinato de Arya y no fue capaz de ver lo que le tenía preparado su destino.

Tyrion Targaryen



Teoría: Tyrion, uno de los personajes favoritos de toda la serie, no es un Lannister sino un Targaryen.

Argumentos a favor: La obsesión que tiene Tyrion con los dragones es un tema recurrente en los libros y en la serie. En la temporada seis visitó la cueva en la que estaban los dragones y hasta el momento es, junto a Daenerys y Jon, uno de los únicos que ha tocado un dragón. Se dice que el Rey Loco violó a Joanna Lannister, la mamá de Tyrion, lo que podría explicar el odio de Tywin por Tyrion.

Argumentos en contra: Aunque en un comienzo esta teoría sustentaba que cada dragón sería montado por Jon, Daenerys y Tyrion, al final de la séptima temporada perdió fuerza cuando uno de los dragones fue reclutado por los White Walkers.

Hodor regresa

Teoría: Hodor ahora forma parte del ejército de los White Walkers.

Argumentos a favor: La muerte de Hodor, uno de los sirvientes más fieles de los Stark, fue una de las más tristes de la serie. Sin embargo, no se sabe qué pasó con su cuerpo y se especula que pudo ser reanimado por los White Walkers.

Argumentos en contra: Si esta teoría se confirma, también existiría la posibilidad de que otros personajes que murieron y no fueron incinerados vuelvan a aparecer en la serie; sin embargo, no tendrían mucha incidencia en la historia principal.

Jon mata a Daenerys

Teoría: Según las profecías, el héroe Azor Ahai debe matar a su amada, Nissa Nissa, para forjar la espada que traerá el nuevo amanecer. Si Jon es Azor Ahai, deberá matar a Daenerys para vencer al ejército de White Walkers.

Argumentos a favor: Si la solución a esta guerra se parece a la Gran Guerra que ocurrió la primera vez que Azor Ahai apareció, Jon debe atravesar con su espada a Daenerys para salvar a la humanidad. Esto haría que el título de la saga de libros (Una canción de hielo y fuego) cobrara más sentido.

Argumentos en contra: Algunos fanáticos dicen que esta profecía se cumplió cuando murió Ygritte (la salvaje de la que Jon se enamoró), pero cuando eso pasó no se estaba librando la Gran Guerra. Otros dicen que la profecía podría ser al contrario y que Daenerys debe asesinar a Jon para forjar la espada.

Jon se casa con Cersei

Teoría: Esta teoría se desprende de la anterior, ya que si debe matar a Daenerys, un paso lógico, políticamente hablando, sería buscar una alianza con Cersei.

Argumentos a favor: Sería una forma sencilla de unificar Westeros.

Argumentos en contra: La naturaleza de los dos personajes no sería compatible y teniendo en cuenta el pasado familiar de los Stark y los Lannister, esta teoría no tendría mucho sustento.

Jaime Lannister es Azor Ahai

Teoría: Algunos creen que el verdadero elegido para terminar con la Gran Guerra es un Lannister, lo que sería una gran sorpresa.

Argumentos a favor: Muchas de las profecías se podrían resolver fácilmente con la historia de Jaime. Tendría que matar a Cersei, lo que traería armonía a los Siete Reinos. Esto coincidiría con otra profecía según la cual Cersei sería asesinada por su hermano, en este caso Jaime, y no Tyrion. Además, serviría como redención para este personaje.

Argumentos en contra: Esta teoría le quitaría protagonismo a la historia de Daenerys y Jon, lo que a estas alturas se ve muy poco viable.

Sansa reinará en todo Westeros

Teoría: Contra todos los pronósticos, Sansa Stark terminará sentada en el Trono de Hierro.

Argumentos a favor: Esta teoría tiene más sustento en el contexto en el que fue escrito el libro que en su propio argumento. Según los fanáticos, George R.R. Martin se basó en la Guerra de las Rosas. Luego de esta guerra, Isabel I llegó al trono de Inglaterra. Muchos comparan a esta reina con Sansa y encuentran grandes similitudes en sus historias.

Argumentos en contra: Se trata más de una búsqueda de semejanzas entre la historia real y la de Game of Thrones; además, en cualquier forma, Sansa no tiene posición para reclamar el trono.

El hijo de Cersei gobernará todo Westeros

Teoría: Tyrion convenció a Cersei de apoyar la alianza de Jon y Daenerys contra los White Walkers al ofrecerle que el hijo que espera sea el rey cuando Daenerys muera.

Argumentos a favor: Nunca se vio la negociación entre Tyrion y Cersei, por lo que no sabemos qué ofreció para que ella se uniera a la alianza, y como lo que más le interesa en el mundo es gobernar, le ofreció el reino a su hijo, ya que Daenerys es estéril y no puede tener un heredero al trono.

Argumentos en contra: Los fanáticos no tienen muchos argumentos contra esta teoría, pero dicen que es una idea bastante descabellada. Sin embargo, si algo nos han demostrado en las siete temporadas es que cualquier cosa puede suceder.