Esto es todo lo que sabemos de James Bond 25

Desde 2017 se está hablando de la nueva entrega de las aventuras del detective británico. Al parecer Daniel Craig aceptó el papel una vez más.

El actor Daniel Craig afirmó a la revista TimeOut que dejaría el papel del agente 007 porque su edad, 51 años, le impedía cumplir con todas sus funciones. Sin embargo, él mismo se encargó de aclarar todo en 2017 cuando el conductor de The Late Show, Stephen Colbert, le preguntó sobre su futuro. “No podría estar más feliz por aceptar este papel (James Bond)”, dijo el actor.

Luego de resolver sus diferencias con la productora Metro Goldwyn Mayer (MGM), Craig se puso otra vez el vestido de agente para recibir al director Danny Boyle (Trainspotting, 1996), quien junto al guionista Richard Curtis y John Hodge, planeaban acabar con la franquicia y darle una muerte digna al personaje principal.

Por supuesto, Craig y MGM no permitieron continuar con el proyecto, por lo que el 21 de agosto de 2018 terminaron el contrato con el director por “diferencias creativas”. A finales de ese año, llegó el estadounidense Cary Fukunaga, reconocido por dirigir la primera temporada de True Detective de HBO, Maniac de Netflix y la película Beast of No Nation, de 2015.

“Los fanáticos pueden estar tranquilos. Este James Bond estará ligado a los cabos sueltos que quedaron en Casino Royale”, aseguró Fukunaga al portal especializado Variety. Fue así como empezó a tejerse el guion original y con él la llegada de los demás personajes, como por ejemplo, la francesa Léa Seydoux en el papel de la psicóloga Madeleine Swann y el ganador del Óscar, Rami Malek como el villano Blofeld.

Por otro lado, el nombre de la película, James Bond 25, puede estar acompañado del alias Shatterhand, que utilizó Blofeld en la novela You Only Live Twice, escrita por Ian Fleming en 1964, según reveló The Guardian.

The release date for Bond 25 has changed. Producers Michael G. Wilson and Barbara Broccoli: “We are absolutely thrilled to be releasing Bond 25 on 8 April 2020." pic.twitter.com/YQMRoVoTei — James Bond (@007) 15 de febrero de 2019

Entre tanto, la película se estrenará el 8 de abril de 2020. Finalmente, la productora Barbara Broccoli aseguró a The Guardian que ya están preparando la próxima historia del agente. A su vez Idris Elba compartió una foto en la que los fanáticos empezaron a sacar conclusiones como que será el próximo James Bond.

