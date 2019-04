La playlist para disfrutar los tres días de Estéreo Picnic 2019

¿Están listos para vivir tres de los mejores días del año? Aquí le dejamos algunos de los artistas y canciones que no se puede perder.

Llegó el momento más esperado para muchos aficionados de la música: tres días para disfrutar de algunos de los mejores artistas del momento.

Por eso es hora de calentar motores y de conocer las bandas que no se puede perder, y de paso escuchar sonidos nuevos para que se anime a conocerlos este fin de semana.

Los artistas principales

Como todo festival, hay que tener a los artistas que mueven gente en todo el mundo. Este año los encargados de esta tarea en son Kendrick Lamar, Underworld, Arctic Monkeys, Twenty One Pilots, Interpol, The 1975, Disclosure, Sam Smith y Foals, bandas que cuentan con una gran trayectoria, amplio recorrido por festivales y que un buen fanático no se puede perder.

Canciones que esperamos escuchar

Kendrick Lamar – Humble

Underworld – Born Slippy

Arctic Monkeys – Fluorescent Adolescent

Twenty One Pilots – Stressed out

Interpol – Rest my chemistry

The 1975 – Somebody Else

Disclosure – Latch ft. Sam Smith

Sam Smith – Too good at goodbyes

Foals – My number

Las bandas locales

Como buen festival nacional, también apoya a los artistas locales, quienes este año tienen una buena representación en diferentes géneros y con la participación de Grupo Niche, una de las orquestas de salsa más importantes del país. Desde el trap, pasando por el rock indie, el hip hop y la mezcla de sonidos tropicales con música electrónica, los sonidos nacionales tendrán una buena participación.

Aquí le dejamos algunas de las canciones y los artistas que vale la pena descubrir.

Grupo Niche – Gotas de lluvia

Esteman – Noche sensorial

Bajo Tierra – El pobre

The Kitsch – Quiero bailar con tu mamá

Quemarlo todo por error – Fuera de contexto

Ha$lopablito – TM Everywhere

Rap Bang Club – Never Grow Up

Alcolirykoz – Equipo de carretera