“Tan escasa está la honestidad que hay que pagar para ir a verla”, Liss Pereira

Liss Pereira y Ricardo Quevedo estrenan dos shows exclusivos en Netflix: Reteniendo Líquidos y Los amargados somos más.

“Entre más honesto sea, la gente se va a identificar, porque dárselas de correcto en la comedia no siempre es lo más gracioso”, dice el comediante Ricardo Quevedo, ahora que hace parte del contenido internacional de Netflix, junto a Liss Pereira, con Los amargados somos más y Retención de Líquidos, respectivamente.

Esta es tal vez una frase que resuma todo lo que los espectadores podrán encontrar en ambos shows. “Estas rutinas son únicas porque tenemos la posibilidad de desarrollar las historias completas y con más detalles, que sin duda son esenciales para tener una auténtica risa del público”, cuenta Liss Pereira, quien también asegura que es un reto interesante que decidió aceptar.

Hacer parte de los contenidos exclusivos de Netflix, le dio a los comediantes colombianos un esquema nuevo de producción, un ritmo diferente de trabajo y la experiencia internacional que ofrece esta compañía oriunda de California. “Hubo un trabajo de sonido, una paleta de colores específica e incluso encuadres que hicieron de esta producción una de las más especiales de mi carrera”, asegura Quevedo.

Los shows

Por un lado, Los amargados somos más, será una apuesta fresca de Quevedo con situaciones de la vida cotidiana. “Lo más gratificante del show es encontrar que no soy el único amargado. Esta rutina le recordará a los espectadores una mala experiencia de la vida y transformará a ese recuerdo en algo gracioso”, asegura el comediante.

Reteniendo Líquidos, por su parte, es la oportunidad perfecta para ver las situaciones en las que inconscientemente el espectador intenta ser otra persona para agradar a gente que no le interesa. “El nombre de la rutina viene de las excusas que le damos a la realidad, en este caso es la de no aceptar que me comí un montón de arepas”, cuenta Pereira.

Los amargados somos más, que estrenó el pasado 3 de abril, y Reteniendo Líquidos, que estará en la plataforma el 10 del mismo mes, son la prueba viviente de que se puede hacer contenido de calidad en Colombia. “No solo porque son casi dos horas, donde podemos dar contexto de las historias, sino porque somos brutalmente honestos, un valor tan escaso que ahora hay que pagar para verlo en un teatro o una plataforma”, dice Pereira.

Quevedo y Pereira han estado más de 10 años en medios con apariciones en programas como Los comediantes de la Noche, La culpa es de Llorente, El Gallo y La Luciérnaga, de Caracol Radio. Es precisamente esa experiencia la que le dio a los colombianos diferentes perspectivas para avanzar en la comedia nacional.

“Uno termina contradiciendo sus posturas de hace cinco años. Pero eso pasa inevitablemente cuando crecemos. Es ver una foto, en la que estábamos más jóvenes y sorprenderse por los cambios que pasamos”, dice Quevedo, de 33 años, quien además de tener su show en Netflix también está de gira por Estados Unidos presentando ¡Qué viva la envidia!

Al final, ambos comediantes coinciden en que el secreto de las buenas rutinas está en las experiencias personales. “Si uno vive lo mismo todos los días se jodió porque ahí se acaba la creación y las historias”, sentencia Quevedo.